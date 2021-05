Európai Unió: nem tűrjük, hogy orosz rulettet játszanak ártatlan polgárok életével

Az Európai Tanács tagjai megállapodtak, hogy újabb büntetőintézkedéseket, köztük gazdasági jellegűeket vezetnek be Fehéroroszországgal szemben, és szankciókkal sújtanak fehérorosz tisztségviselőket is válaszként arra, hogy a fehérorosz hatóságok vasárnap minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát, és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó Raman Prataszevics ellenzéki újságírót, valamint barátnőjét Sofia Sapegát.

Az uniós tagállamok vezetői egyben

Emellett, sürgették a tagállami minisztereket tömörítő tanácsot, hogy fogadjon el intézkedéseket az Európai Unió légterének és repülőtereinek lezárására a fehérorosz légitársaságok által üzemeltetett járatok előtt.

Az uniós vezetők Prataszevics és Sapega azonnali szabadon bocsátására szólítottak fel, illetve szolidaritásukat fejezték ki Lettországgal a lett diplomaták Fehéroroszországból való indokolatlan kiutasítása miatt.

Az Európai Unió nem tűri, hogy "orosz rulettet játszanak" ártatlan polgárok életével, ezért az uniós tagállamok vezetői újabb büntetőintézkedések meghozatalát sürgetik Fehéroroszországgal szemben – jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben.

Charles Michel hangsúlyozta: elfogadhatatlan az, ami vasárnap történt, a Ryanair légitársaság járatának minszki földre kényszerítése.

Az uniós tagállamok vezetői "a botrányos, bűncselekménynek számító" fehérorosz intézkedésnek megfelelő uniós válasz meghozatalát várják – tette hozzá.

A Ryanair légitársaság járatának eltérítése támadást jelent az európai szuverenitás, a demokrácia és a szólásszabadság ellen, ebben minden uniós tagállami vezető egyöntetűen egyetértett – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Von der Leyen kiemelte: ez a felháborító cselekedet, erős válaszokat kívánt meg, ezért a tagállami vezetők megegyeztek, hogy kibővítik az uniós szankciólistát, az incidensben részes személyekkel, és ugyancsak korlátozási intézkedéseket szorgalmaznak olyan entitások ellen, amelyek az Aljakszandr Lukasenka vezette rezsimet finanszírozzák.

A fehérorosz hatóságok az incidenssel előre megfontolt módon megsértették a repülési vészhelyzetekben követendő eljárási szabályokat, harci repülőgépek indokolatlan bevonásával.

– jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Joe Biden amerikai elnök "a nemzetközi jogi normák nyílt megsértésének" és "gyalázatos incidensnek" nevezte Fehéroroszország akcióját.

Nyilatkozatában Biden felháborodását fejezte ki azzal a videofelvétellel kapcsolatban is, amelyet a fehérorosz hatóságok a Ryanair gép kényszerleszállása után Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek. Az Aljakszandr Lukasenka elnök autoriter rendszerével szembeni tömegtüntetések szervezésében kulcsszerepet játszó NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztőjével készített hatósági felvételt hétfőn éjjel sugározta a fehérorosz állami televízió.

A 26 éves fiatalember ebben azt mondta, hogy – ellentétben bizonyos sajtójelentésekkel – jó egészségi állapotban van, nincsenek szívproblémái. Elmondta, hogy jelenleg egy minszki fogdában van előzetes letartóztatásban, ahol "a lehető legkorrektebben és a törvényeknek megfelelően" bánnak vele. Hozzátette, hogy a továbbiakban is együttműködik majd a nyomozásban, és beismerő vallomást fog tenni "a Minszk városában zajlott tömeges zavargások szervezésének tényállásában".

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 24, 2021