Partibuszra nyitottak tüzet Kaliforniában, két nő meghalt – fotó

Legalább két fegyveres nyitott tüzet Kaliforniában egy partibuszra, a golyózáporban ketten meghaltak és öten megsebesültek – közölték a helyi hatóságok.

A bulizók éppen egy 21 éves nő születésnapját ünnepelték, amikor az ismeretlen elkövetők egy autóból lőni kezdték a San Franciscóból Oaklandbe visszatérő járművet az autópályán – ismertette az East Bay Times.

A hatóságok szerint a tettesek üldözőbe vették az autópályáról letérő buszt és városi területen is lövéseket adtak le rá. Mintegy hetven lövést adtak le az elkövetők.

#UPDATE: One of the two victims killed in a party bus shooting on an Oakland freeway was a 19-year-old woman who had a soon-to-be 3-year-old child at home. https://t.co/uxvwk4xo8Y pic.twitter.com/Sm4uUuqchc — NBC Bay Area (@nbcbayarea) May 18, 2021