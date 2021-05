Mintaállamot gyűrhet le a koronavírus

Kevesebb mint ezer eset, összesen tizenkét halott, szigorúan betartott karantén és 253 nap anélkül, hogy új helyi esetet fedeztek volna fel: Tajvan egészen a közelmúltig koronavírus-sikerországnak tűnt. Egészen péntekig volt ez így: aznap 29, másnap 180, vasárnap 208, hétfőn pedig már 333 megbetegedést jelentettek. Ez a világjárvány tavalyi kezdete óta összeszámolt fertőzöttek több mint 90 százaléka. A két góc Tajpej és Hszinpej, ahol 10 százalék fölötti pozitivitási rátával szűrik ki az új megbetegedéseket, írja a The Guardian.

Egy hotelben kezdődött el

Minden áprilisban kezdődött, a China Airlines légitársasággal és a Taojüanban található reptéri hotellel. Április 20-án két pilóta megfertőződését jelentették be, majd a légitársaságok dolgozói által karanténcélokra használt hotelből – ahova ugyanakkor a repülés rajongói közül is sokan foglaltak szobát annak érdekében, hogy támogassák azt – érkeztek hírek arról, hogy az ott karanténjukat töltő csoportok között is történhetett fertőzésátadás. Mindez napokkal azután, hogy Tajvan lazítva a korábbi karanténszabályokon

mindössze három naposra csökkentette a szállodában kötelező karanténban eltöltendő időszakot,

azzal a kitétellel, hogy minden érintettnek figyelnie kell egészségi állapota alakulására.

Mire vizsgálatok kezdődhettek az ügyben, több olyan ember is kijelentkezett a hotelből, akik aztán nyilvános helyeket látogattak meg fertőzöttként. Csiou Su-ti, Tajpej korábbi egészségügyi biztosa szerint a hatóságok a tűzzel játszottak azzal, hogy lazítottak a követelményeken, miközben megelégedtek az érkezők vizsgálatával.

Május elejére 18 szállodai alkalmazott és légi forgalmi dolgozó, valamint 11 rokonuk volt beteg. Hamarosan megjelentek a fertőzött személyekhez már nem köthető esetek is, hétfőre pedig már kilenc városban vagy tartományban találtak új fertőzötteket.

Az érintettek mind a brit variánst hordozzák.

Nincs drasztikus lezárás

Válaszul az országos és a helyi vezetés bejelentette a gyülekezések korlátozását, egyes vállalkozások, nyilvános helyek és iskolák bezárását, a koronavírussal össze nem függő egészségügyi szolgáltatások csökkentését és a határkorlátozások szigorítását. A lakosokat arra kérik, hogy fokozzák a személyi higiéniát és kerüljék az utazásokat. Az intézkedések azonban régióról régióra eltérőek, és még a Tajpej és Hszinpej szigorúbb szabályai sem közelítik meg a teljes lezárást. Az egészségügyminiszter nem is titkolja, hogy

nem akarják megbénítani a gazdaságot,

miközben szeretnének gátat szabni a vírus terjedésének. Csiou szerint ugyanakkor nem enyhítési stratégiára van szükség, hanem fel kell számolni a vírust, így ő lezárná az országot, miközben támogatná a munkavállalókat, és tömeges tesztelést vezetne be.

Azt mondta, Tajvan ostobaságot követett el, amikor a vizsgálatokat azokra összpontosította, akiknél már tünetek jelentkeztek és akiknek ezzel egyidejűleg utazási előzményük vagy kapcsolatuk volt egy megerősített esettel. Hétfőig nem is használtak gyorsteszteket az országban egy helyszínt kivéve.

"Mindenki tudja, hogy a koronavírus már a tünetek megjelenése előtt is terjedhet" - mondta.

Csiou szerint három olyan esemény is történt a közelmúltban, amely segítette a terjedést. Ezek a következők voltak:

az anyák napi hétvége, amely május 8-9-ére esett,

a középiskolai felvételi vizsgák,

illetve a távoktatásra váltó egyetemek diákjainak hazatérése.

Kellene a szigor

Hassan Vally, a melbourne-i La Trobe Egyetem közegészségügyi docense szerint 16 hónap elteltével még mindig nem tudjuk biztosan, hogy a lezárások pontosan mikor és mitől működnek, de a rövid, szigorú intézkedések nagyon hatékonyak lehetnek. "Ha másért nem is, akkor azért, hogy egy kis időt nyerjenek, amíg a dolgok nem romlanak, és felmérik a helyzetet" - fogalmazott.

Vally szerint a közösség nagy fokú együttműködése a nem kötelező otthonmaradásra való felszólításokkal hatalmas pluszt jelentett.

"Ez gyakorlatilag lezárás anélkül, hogy kikényszerítenénk azt" - mondta.

Alacsony átoltottság

Tajvan mindeközben ugyanazzal a gonddal néz szembe, mint India: nagyon alacsony az átoltottság. A 23 milliós országban

mindössze 300 ezer adag AstraZeneca-vakcinát tudtak eddig beadni

a Reuters szerint, ennek érdekében az ország igyekszik diplomatáin keresztül gyorsítani az oltáshoz való jutást. Ebben valószínűleg számíthatnak Amerika segítségére: Joe Biden elnök 80 millió adag vakcina adományozását ígérte, és az USA a Kína által saját területének tekintett Tajvan egyik legnagyobb támogatója.

Tajvan 20 millió adag Moderna- és AstraZeneca-vakcinát rendelt, egymillió adagra pedig a COVAX-tól is számít. Tajvan állítása szerint februárban a BioNTech az utolsó pillanatban hátrált ki egy ötmillió adagos szerződésből véleményük szerint kínai nyomásra.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Annabelle Chih/NurPhoto via Getty Images