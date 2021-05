Amerikai diplomaták és kémek szenvedtek titokzatos agysérülést

Az amerikai diplomaták, kémek és védelmi tisztviselők körében több mint 130 esetben fordult elő eddig megmagyarázhatatlan agysérülés, azaz az úgynevezett Havanna-szindróma. Néhány esetet az elmúlt néhány hétben jelentettek, írja a The Guardian. A The New York Times szerint három CIA-tiszt számolt be súlyos tünetekről december óta tengerentúli kiküldetéseket követően. Az érintetteket katonai kórházakban részesítették járóbeteg-kezelésben. A most bejelentett esetszám mintegy hetvennel több, mint amennyit korábban elismertek.

Mark Zaid, aki a szindrómával érintetteket képviseli, azt mondja: egyértelmű, hogy nő a Havanna-szindrómások száma. Amerikai hivatalnokok elismerik, hogy növekvő számú, ilyen gyanújával vizsgált esetük van, ám arra is felhívják a figyelmet, hogy a betegség megismerése hatására sokan hihetik azt, hogy őket is ez érinti. A megnövekedett esetszám nem feltétlenül utal arra, hogy több az olyan támadás, melynek következtében a szindróma kialakulhat. A Havanna-szindróma A Havanna-szindrómáról három éve esett szó először a nyilvánosságban.

Marc Polymeropoulos, a CIA korábbi magas rangú tisztje egy moszkvai látogatás során ébredt zavaró tünetekkel, fejfájással, fülzúgással - ilyesmit tapasztalt a másik történet érintettje is.

A feltételezések szerint valamilyen irányítható, rádiófrekvenciát használó eszközzel okoztak kárt szándékosan az érintettek agyában különböző kiküldetések során, többek közt Kínában és Kubában.A The Guardian beszámol egy olyan esetről, amelyben két kém együtt teljesített szolgálatot egy meg nem nevezett helyszínen, majd tíz év múlva mindketten egyszerre a Parkinson-kór egy ritka formáját tapasztalták - egyikük rövidesen bele is halt a betegségbe.

Decemberben az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia közzétett egy jelentést, amely szerint az amerikai kormány alkalmazottai által Kubában és Kínában elszenvedett agysérülések nagy valószínűséggel valamilyen irányított energia eredményei. Cheryl Rofer, a Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium egykori vegyésze ugyanakkor megkérdőjelezi a tanulmány következtetéseit, valamint az áldozatok és néhány szakértő azon állítását, hogy mikrohullámú fegyver felelős a Havanna-szindrómáért.

"A Havanna-szindrómaként kategorizált, mikrohullámú hatásokra vonatkozó bizonyítékok rendkívül gyengék" - vélekedik Rofer. "Az ötlet egyetlen támogatója sem vázolta fel, hogyan működne a fegyver valójában. Semmilyen bizonyítékot nem szolgáltattak arra, hogy ilyen fegyvert bármely nemzet kifejlesztett volna. A rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, de ők semmilyen bizonyítékot nem mutattak fel a titokzatos fegyver létezésének alátámasztására".

