960 millió indiai harcol az oltásokért

Narendra Modi kormánya úgy tette elérhetővé a koronavírus elleni oltást 960 millió indiai számára, hogy a számukra a két oltáshoz szükséges 1,8 milliárdnyi adag nem áll rendelkezésre: így bár maga az oltási időpont internetes foglalása is kitartást és szerencsét igényel, gyakran lemondják azt. A rossz tervezés, az akadozó beszerzés és a szabályozatlan árképzés eredményeképp egyenlőtlen küzdelemmé vált a tömeges immunizáció, írja a BBC.

Hiba hiba hátán

India egészen januárig várt első vakcinarendeléseinek leadásával: ekkorra a világ legtöbb országa már jócskán lekötött magának oltást. A januártól májusig terjedő időszakban CoviShieldből és Covaxinból mindössze 350 millió adagot vásároltak, melyek kétdolláros árukkal olcsók voltak, de még az indiai lakosság ötödének ellátására sem voltak elegendőek. Mindezek után abban a hitben, hogy az ország legyőzte a koronavírust,

több oltást vittek ki az országból, mint amennyit beadtak

- ez a hozzáállás éles kontrasztot képez az európaival, ahol jóval többet rendeltek elő, mint amennyi az uniós lakosság beoltásához szükséges lesz.

Egészen április 20-ig várt a kormány azzal, hogy felpörgesse a helyi vakcinák gyártókapacitását, miközben azzal egyáltalán nem foglalkozott, hogy az oltásgyártásra átállítható gyárakat mozgósítsák, miközben a Covaxin gyártásának jogát is csak a közelmúltban adták meg több gyárnak.

Külön egyezkednek

Mindeközben a vakcina drágulni kezdett: május elseje óta már nem a kormány vásárolja meg az adagokat központilag, hanem az egyes kórházak és tartományok kell hogy külön üzleteket kössenek. CoviShieldért így 4, míg Covaxinért 8 dollárnyi összeget kell a tartományoknak kifizetniük – mindezt azt követően, hogy a gyártók "filantróp gesztusként" csökkentettek eredetileg részükre tervezett áraikon.

A tartományok a magánkórházakkal küzdenek az oltásért: utóbbiak ennek költségét át is háríthatják a beoltott indiaiakra.

A végeredmény: a köz- és magánfinanszírozással kifejlesztett és előállított vakcináknak szabad piaca alakult ki. A magánkórházakban egy adag oltóanyag ma már akár 20 dollárnyi összegbe is kerülhet. Sok tartomány ezért a Pfizerrel, a Modernával és a Janssennel kötött szerződést további vakcina vásárlására, de a következő hónapokban ezeket még biztosan nem tudják teljesíteni, mivel először az előrendeléseket kell teljesíteniük.

A Szputnyik V-t is elfogadták használatra az országban és két helyi gyártóval meg is egyeztek már annak elkészítéséről, de az, hogy mikortól veszik azt ténylegesen használatba, nem ismert.

Nincs átláthatóság

Egyesek azzal vádolják a CoviShieldet gyártó Szérum Intézetet és a Covaxint készítő Bharat Biotech-et, hogy nyerészkednek világjárvány idején, miután állami finanszírozásban részesültek. Mások szerint azonban a gyártók jelentős kockázatot vállaltak, a hiba a kormányé.

India az egyetlen olyan ország, ahol nem a szövetségi kormány az egyedüli vásárló, és azon kevés országok egyike, ahol az oltások nem ingyenesek. A két gyártónak ugyanakkor lenne mit tennie átláthatóság terén:

a Szérum Intézet 300 millió dollárral nem tud elszámolni,

amit a Bill és Melinda Gates Alapítványtól és a COVAX-tól kaptak, ugyanakkor a vakcinakivitel korlátozása miatt nem szállítottak érte cserébe elegendő vakcinát. Az AstraZenecával kötött megállapodást is megszegték, mivel a gyártott mennyiség felét nem adták tovább fejlődő országoknak.

Közegészségügyi szakértők az indiai kormány és a Bharat Biotech közötti szerződés vizsgálatát is követelik, különösen mivel az Indiai Orvosi Kutatási Tanács azt mondta, hogy "megosztja" a Covaxin szellemi tulajdonát, amelyet a céggel együtt fejlesztett ki. Az oltás azonban többe - gyakran a duplájába - kerül, mint a Covishield. Míg India támogatta a külföldön gyártott vakcinák szabadalmairól való lemondást, addig a Covaxin esetében nem tett lépéseket ennek felfüggesztésére. A Maldív-szigetek sem lehet már úti cél Csütörtöktől India, Nepál, Bhután, Afganisztán, Banglades, Pakisztán és Srí Lanka lakosai, valamint azok, akik az elmúlt két hétben ezeket az országokat meglátogatták, sem léphetnek be a Maldív-szigetekre.

A bollywoodi sztárok kedvenc koronavírus előli menedéke ezzel bezárja kapuit, hogy így szabjon gátat az egyre inkább terjedő fertőzésnek.

Nepálban, Srí Lankán, Kambodzsában, Indonéziában és Thaiföldön is egyre jobban tejed a fertőzés. A gazdag indiaiak a Maldív-szigetek helyett most Dubajt választják a foglalási adatok tanúsága szerint. Eközben az Indiával szomszédos országokban a az esetszámok emelkedése mellett a brit, a dél-afrikai és az indiai variáns is feltűnt.

