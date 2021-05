Üzent Ursula von der Leyen a helyreállítási alapra vonatkozó magyar tervről

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetében közölte, a Magyarország által végrehajtani tervezett reformok és beruházások a zöld átállás, az egészségügy, a kutatás, a digitális gazdaság, a kohézió és a közigazgatás kulcsfontosságú szakpolitikai területei köré szerveződnek.

Az uniós bizottság közleményben hozzátette: a magyar terv intézkedéseket vázol fel továbbá a fenntartható közlekedés, az energetikai átállás és a körforgásos gazdaság terén.

Elmondták, a következő két hónapban az Európai Bizottság ki fogja értékelni a magyar tervet az eszközről szóló rendeletben meghatározott tizenegy kritérium alapján. Az értékelés során azt is áttekintik majd, hogy a terv hozzájárul-e az úgynevezett európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus gazdasági ajánlásokban azonosított kihívások mindegyikének vagy jelentős részének eredményes kezeléséhez.

Az uniós bizottság azt is megvizsgálja majd, hogy

Az értékelést követően az Európai Unió Tanácsának négy hét áll a rendelkezésére, hogy a tervre vonatkozó bizottsági javaslatot elfogadja. Ha a terv elnyeri a Tanács jóváhagyását, megnyílik az út az előtt, hogy Magyarország 13 százalékos előfinanszírozáshoz jusson. Ennek folyósítása azonban attól is függ, mikor lép hatályba az EU saját forrásairól szóló határozat, amelyet először mindegyik tagállamnak jóvá kell hagynia - közölték.

We have received Hungary's recovery and resilience plan.



The reforms and investment projects ?? plans to implement are structured around the key policy areas of green transition, healthcare, research, digital, cohesion and public administration.

#NextGenerationEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2021