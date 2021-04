Videók: komoly haderőt vonultatnak fel az oroszok

Jelentősen bővült az orosz haderő az ukrán határ közelében, a megszállt Krím-félsziget területén az elmúlt két hétben, és már meghaladta a 2014-ben az elcsatolást végrehajtó csapatok létszámát – közölte a Pentagon. John Kirby sajtótitkár pontos számot nem közölt, de aggasztónak nevezte a helyzetet.

„Felszólítjuk Oroszországot, hogy tegye világosabbá szándékait. Nem hisszük, hogy ez a fellépés elősegíti a biztonságot és a stabilitást az ukrán határ mentén” – emelte ki Kirby, hozzátéve, hogy tisztában vannak azzal, hogy az oroszok hadgyakorlatról beszélnek, ám világos, hogy nem ez a mostani csapatmozgások célja.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szóvivője a múlt héten azt közölte, 80 ezer katona vonult fel az ukrán határon, közülük 40 ezer Krímben. Az EU hétfőn 100 ezres létszámról beszélt.

A Daily Mirror jelentése szerint 107 ezer orosz katona, 1300 tank, 3700 drón, 1300 tüzérségi eszköz és 380 rakéta-sorozatvető vonult fel a térségben.

A Portfolio összeállításban több videót is bemutat az orosz fegyverarzenálról, Az egyiken BTR-80-as, 8x8-as páncélozott szállító harcjárművek haladnak, mögöttük pedig Kamaz, Ural és Kraz teherautók konvojban.

Egy, a Reuters által közölt fotón T-72B3 harckocsik láthatók. A kép állítólag Maszlovkában készült, körülbelül 300 kilométerre az ukrán határtól készült.

Russian military equipment on the Crimean Bridge. 2S19 Msta-S self-propelled howitzers, various trucks, BMP-3 IFVs.



29.03.21 pic.twitter.com/c4W2aNqp5M — Status-6 (@Archer83Able) March 31, 2021