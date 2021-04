2020 októbere után most nyit új fejezetet Csehország

Hétfőn nulla órakor Csehországban megszűnt a koronavírus-járvány miatt tavaly október elejétől tartó szükségállapot. A járvány terjedésének enyhülése miatt ugyanis a cseh kormány már nem kérte a meghosszabbítását a parlamenttől. A járvány elleni küzdelem keretét ezentúl az ilyen alkalmakra megalkotott pandémiatörvény fogja meghatározni.

és a lakosság szabad mozgásának korlátozása a lakhely szerinti járásra. Hétfőn az óvodások és az alsó tagozatos iskolások egy része visszatérhet a tanterembe, kinyitnak a gyermekruházatot és lábbelit árusító üzletek, valamint a papír- és írószerboltok, újraindult néhány szolgáltatás, és újra működhetnek a termelői piacok. Kinyitottak a könyvtárak és az állatkertek külső pavilonjai is.

A kormányzat a járványhelyzetet azonban változatlanul súlyosnak tartja, ezért számos óvintézkedés érvényben maradt. Továbbra is kötelező például a maszkok általános használata és tilos több mint két ember gyülekezése. A sport- és kulturális rendezvények változatlanul nézők nélkül zajlanak, az üzletek többsége továbbra is zárva van, akárcsak a szolgáltatások nagyobbik része.

Tény, hogy Csehországban az utóbbi hetekben folyamatosan javul a járványhelyzet. A napi új igazolt fertőzések száma ötezer alá csökkent, és a kórházakban karácsony óta a legkevesebb beteg van. Hasonló módon fokozatosan csökken a súlyos betegek és a napi elhalálozások száma is.

amelyet azonban fékez az oltóanyagok hiánya. A hivatalos statisztika szerint a vakcina első adagját eddig már több mint kétmillió ember kapta meg, közülük több mint 700 ezer már a második adagot is. Csehországban továbbra is kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat használják. A hétvégén ismertetett egyik országos felmérés szerint a cseh lakosság jelentős része nem látna problémát abban, hogy szükség esetén akár az orosz Szputnyik V vakcinával oltassa be magát.

