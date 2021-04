Alagútban siklott ki egy személyvonat Tajvanon, sok a halálos áldozat

A vonat Tajtung városába tartott, és a Hualiantól közvetlenül északra lévő alagútban siklott ki. A CNA tajvani állami hírügynökség szerint a szerencsétlenség azután következett be, hogy a vonat nekiütközött egy tehergépkocsinak. Egyes vagonok az alagút falának csapódtak.

A szerelvény nyolc vagonjában több mint 350-en utaztak. Az első négy kocsiból 80-100 embert sikerült kimenteni, de a másik négy deformálódott, és nehezen férnek hozzájuk.

A tűzoltóság korábban közleményében úgy fogalmazott "az előzetes vizuális szemle" alapján, hogy a balesetet szenvedett szerelvényben "sok ember nem mutat életjelet".

A train crash in Taiwan has left at least 36 people without vital signs, the Transportation Ministry says, and many passengers remain trapped. pic.twitter.com/DpnIBw3ExS — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 2, 2021