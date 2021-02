Trump-kritikus republikánus: Trump harmadszor is elnökjelölt lesz, ha elindul 2024-ben

Romney következetes Trump-kritikusnak számít a párton belül és az egyetlen republikánus, aki a volt elnök mindkét alkotmányos felelősségre vonási tárgyalásán (impeachment) Trump ellen szavazott. A szenátor úgy fogalmazott: "Azt hiszem, megnyeri a jelölést, ha indul. Nem vagyok jós, de nézem a közvélemény-kutatásokat, amelyek azt mutatják, hogy ha Trump elnök is ott lesz a 2024-ben potenciális jelöltként felmerültek között, akkor földcsuszamlásszerű győzelmet arat."

A republikánusok háromnegyede azt szeretné, hogy Donald Trump volt amerikai elnök komoly szerepet töltsön be a pártban - ez derült ki a Quinnipiac Egyetem múlt héten közzétett országos közvélemény-kutatásából. A felmérés kimutatta, hogy a republikánusok csupán ötöde nem akarja, hogy a volt elnök továbbra is meghatározó szerepet töltsön be a pártban. A közvélemény-kutatás adatai szerint a republikánusok 87 százaléka azt mondta, hogy Donald Trumpnak ismét meg kell engedni, hogy elinduljon az elnöki székért folyó versenyben.

A volt elnök impeachment-tárgyalása után a Politico hírportál és a Morning Consult globális közvélemény-kutató cég felmérése azt mutatta ki, hogy tíz republikánusból hat szerint Trumpnak fontos szerepet kellene játszania a párt életében, valamint hogy tízből nyolc republikánusnak kedvező a véleménye a volt elnökről. A felmérés szintén kimutatta, hogy Trump népszerűségét tekintve jelenleg messze megelőzi a potenciális 2024-es republikánus elnökjelölt-aspiránsokat.

Mitt Romney elmondta, hogy továbbra sem tudja elképzelni, hogy Trumpra szavazzon. "A múltban sem szavaztam rá. Valószínűleg olyanok mögé állnék be, akik szerintem jobban képviselik a republikánus pártnak azt az apró szárnyát, amelyet én is képviselek ". A szenátor úgy fogalmazott: a volt elnök "messze a legerősebb hang és a legnagyobb hatást kiváltó politikus a pártomban". A republikánus politikus szerint Donald Trump 2024-ben is versenybe száll az elnöki pozícióért.

Szenátusi felmentése után Donald Trump közleményében utalt arra, hogy ismét tevékenyen részt vesz majd a politikai életben. "Az a történelmi, hazafias és gyönyörű mozgalmunk, amelynek célja, hogy Amerikát ismét nagyszerűvé tegyük, csak most kezdődött. Az elkövetkező hónapokban sok mindent kell megosztanom veletek, és várom, hogy folytathassuk hihetetlen utunkat együtt" - írta akkor.

Egy héttel ezelőtt a Newsmax amerikai televízió kérdésére - miszerint 2024-ben pályázik-e az elnöki pozícióra - Donald Trump úgy válaszolt: "Még korai megmondani", de sok nagyszerű közvélemény-kutatási adatot látok, az biztos". Trump menye és volt vezető tanácsadója, Lara Trump a hétvégén azt mondta, hogy a volt elnök közölte velük, hogy "még nem ért véget a története és valószínűleg érdekelné a 2024-es elnökválasztási verseny."

