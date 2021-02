Az "időjárás szeszélye" miatt sok a szemét a Romániából érkező folyókban

A romániai Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium közleményben tájékoztatott kedden azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a román hatóságok tesznek azért, hogy a Tisza mellékfolyói ne szállítsanak úszó hulladékot Magyarországra.

A Tánczos Barna RMDSZ-es politikus által vezetett minisztérium sajtóosztálya közölte: az úszó szemét mennyisége az utóbbi hetek szeszélyes időjárása miatt növekedett meg a folyókban. Az elmúlt időszakban ugyanis lehűlések és erőteljes felmelegedések váltogatták egymást, és az utóbbiak idején nemcsak az esővíz, hanem a hegyekben olvadó hó is növelte a folyók vízhozamát.

A minisztérium szerint

árvízveszély idején nem lehet hatékonyan megtisztítani a folyókat az úszó szeméttől,

mely elsősorban műanyag palackokból, egyéb műanyagokból és fahulladékból áll.

A minisztérium közlése szerint a román hatóságok február negyedikén figyelmeztették az illetékes magyar hatóságokat a víztisztítás nehézségeiről.

A minisztérium arról is beszámolt, hogy az elmúlt két évben a legfontosabb folyók medrében olyan platformokat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik a közbelépést az esetleges folyószennyezések idején. A vízügyi hatóságok ugyanakkor rendszeresen figyelmeztetik a folyók melletti önkormányzatokat a rájuk háruló medertisztítási feladatokról, és büntetéseket rónak ki, ha azt látják, hogy törvénytelen szemétlerakók alakultak ki a folyómedrekben. A minisztérium azt is megemlítette, hogy hosszú távon a lakosság nevelése és a felelős hulladékgazdálkodás meghonosítása lehet a megoldás.

Az Agerpres román közszolgálati hírügynökség emlékeztetett: tavaly júliusban Áder János köztársasági elnök levélben kérte Ukrajna és Románia elnökét, hogy lépjenek fel a folyók tisztaságáért. Az államfő kifejtette: a Magyarországra sodort hulladék járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van, és visszataszító is. Áder János tavaly az Európai Bizottság elnökét is levélben tájékoztatta az évről évre újra jelentkező problémáról.

A romániai Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) kedden másodfokú (narancs színű) árvízi figyelmeztetést bocsátott ki a Tisza mellékfolyóira. A figyelmeztetés szerint a hegyekből lefolyó nagy mennyiségű víz miatt a következő három napban a Visó, az Iza, a Kraszna, a Berettyó és a Fekete-Körös is kiléphet medréből. A Tisza többi romániai mellékfolyójára, a Marost leszámítva, elsőfokú, sárga jelzésű árvízi figyelmeztetést bocsátottak ki.

