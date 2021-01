Már három áldozata van a madridi robbanásnak

Háromra emelkedett a Madrid belvárosában történt házrobbanás halálos áldozatainak száma - ismertette a legfrissebb információkat José Luis Martínez Almeida polgármester a helyszínen.

Az elhunytak között van egy 85 éves asszony és egy fiatalabb férfi, akinek azonosítása folyamatban van. A harmadik áldozat holttestét egyelőre nem tudták kihozni az épület romjai közül.

A városvezető megerősítette azt a sajtóértesülést miszerint a robbanást megelőzően az épület kazánjának javítását végezték.

A madridi érsekség tulajdonában lévő hat emeletes épület teteje, homlokzata és több oldalfala teljes egészében leomlott. Az ingatlanban irodák, tárgyalótermek és három lakás található.

A szomszédban iskola és idősotthon is van, mindkét épületből evakuálták a bent lévőket, akik közül senki sem sérült meg.

A rendőrség lezárta a környéket, a környékbeli házakban élők nem hagyhatják el lakásukat. A tűzoltók kutatnak az épületben rekedt sérültek után, egy eltűnt személyről tudni.

A mentőszolgálat tábori kórházat állított fel a közelben, ahol tíz sebesültet láttak el. Többeket kórházba szállítottak, egy személyt súlyos állapotban.

BREAKING : Large Explosion in central Madrid #Spain , destroyed full building. Police, rescue worker rush to scene pic.twitter.com/NKqXziNSJI — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 20, 2021

A building has been completely destroyed in a massive explosion, Madrid, Spain.pic.twitter.com/rrJdgXxdXg — Darren of Plymouth ?? (@DarrenPlymouth) January 20, 2021