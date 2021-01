Robbanás rázta meg Madrid belvárosát - videó

Összedőlt egy épület szerdán Madrid belvárosában egy robbanás következtében, a helyi sajtó szerint többen megsérültek, de a Reuters brit hírügynökségnek két halottról és egy eltűntről is információja van.

A robbanás a belvárosi Toledo utcában történt, az ok egyelőre ismeretlen.

A Reuters szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy a rendőrség megkezdte a környék evakuálását, a többi között egy idősek otthonából menekítették ki az embereket.

