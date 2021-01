Elnöki beiktatás: újabb sztárfellépőket jelentettek be

Gaga, aki elnökválasztási kampányában is támogatta Bident, az amerikai himnuszt fogja énekelni a január 20-i ceremónián. Lopez egy különálló zenés produkcióval készül.

A beiktatást követően,

Tom Hanks vezényletével kezdődik a Celebrating America című 90 perces televíziós különkiadás, amelyben mások mellett Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake és Ant Clemons is közreműködik.

A műsort az ABC, a CBS, a CNN, az NBC és az MSNBC is közvetíti.

Lady Gaga részt vett Biden It's On Us elnevezésű, az egyetemi campus-okon történő nemierőszak-esetek elleni 2016-os kampányában is. Lopez egy virtuális beszélgetésben vett részt Bidennel még októberben.

A Capitoliumnál tartandó ceremóniát korlátozott számú közönség nézheti majd a helyszínről a járványügyi előírások miatt, és Biden stábja is arra kéri az amerikaiakat, hogy ne utazzanak a fővárosba.

Donald Trump leköszönő elnök bojkottálja a ceremóniát, amivel másfél évszázados hagyományt szakít meg.

Nyitókép: MTI/AP/Morry Gash