Rekordszinten a súlyos esetek száma Izraelben, új szakaszban az oltási kampány

1029 súlyos Covid-beteget ápolnak a kórházakban, ami több minden eddiginél, de lelassult a kritikus esetek számának növekedése, a szakemberek szerint az idősek és a veszélyeztetett csoportok elmúlt hetekben történt gyors beoltásának következtében.

Már a lakosság ötöde hozzájutott a védőoltás első dózisához - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap. Izraelben a lakosság 20 százalékát már beoltották a vakcina első adagjával a december 20-án indított oltási kampány első három hetében, és vasárnap megkezdték az újraoltásukat. Mellettük tovább folytatják az egészségügyi és biztonsági dolgozók, a 60 évesnél idősebbek és az 50 évesnél idősebbeknél a veszélyeztetett csoportok oltását is.

Már vasárnap elkezdik beadni a készítményt a kihívással élő gyerekekkel foglalkozóknak, mert az ő intézményeik a zárlat alatt is nyitva vannak, és várhatóan szerdától a pedagógusok számára is elérhetővé válik az oltás, hogy a zárlat után ők is védettebben fogadhassák az iskolákban a gyermekeket.

A karantén és az oktatási intézmények teljes bezárása ellenére a helyi médiában vasárnap reggel fényképeket közöltek arról, hogy Jeruzsálem legfertőzöttebb ultraortodox negyedében mégis kinyitották az iskolákat, és a rendőrség továbbra sem hajtatja végre a kormány rendeleteit ebben a lakossági csoportban.

Szombat este ismét az összes televíziós csatorna kamerájának kereszttüzében oltatta be magát a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag második dózisával Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Juli Edelstein egészségügyi miniszter.

Izraelben azt tervezik, hogy március végéig minden 16 évesnél idősebb ember hozzájuthat a koronavírus elleni védőoltáshoz. A két éven belül negyedik parlamenti választásokat március 23-ra tűzték ki, és ezen Netanjahu és a Likud elsősorban a lakosság sikeres beoltásával kampányol.

Nyitókép: MTI/EPA/Flash 90 pool/Miriam Elster