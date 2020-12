Szavaztak Deutsch Tamás sorsáról az Európai Néppártban

Szerda este döntést hozott Deutsch Tamás ügyében az Európai Néppárt EP-frakciója, a döntés tartalma a csoport Twitter-oldalán látott napvilágot.

A szavazáskor 133 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett határoztak arról, hogy a Fidesz-KDNP EP-delegációvezetőjétől minden - az Európai Néppárt nevében történő - felszólalási és egyéb jogot megvonnak, emellett nem lehet raportőre (jelentéstevője) vagy árnyékraportőre egy ügynek sem, s pozíciója sem lehet a Néppártban.

A döntésnek része egy felszólítás is, hogy a fidesz-KDNP-s képviselők gondolkodjanak el azon, hogy alapértékeik és a Néppártéi még ugyanazok-e.

Ismert, Deutsch Tamással szemben azután indult eljárás egy osztrák EP-képviselő kezdeményezésére, hogy a magyar politikus a Gestapo és az ÁVO módszereihez hasonlította Manfred Weber néppárti frakcióvezető érvelését arról, hogy aki betartja az uniós szabályokat, annak nem kell tartani a jogállami mechanizmustól. Deutsch nyilatkozatát Weber "soknak" nevezte, Deutsch Tamás pedig később bocsánatot kért és vissza is vonta nyilatkozatát. Deutsch Tamás reakciója: Deutsch Tamás az ülés után Brüsszelben magyar újságíróknak elmondta, a frakció elnöksége már az ülés előtt döntött arról, hogy nem veszi naprendjére az osztrák képviselő kizárásra irányuló javaslatáról szóló szavazást. Tájékoztatása szerint az ülésen és azt megelőzően hat alkalommal a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt kért bocsánatot a magukat megsértettnek érző képviselőtársaitól.

Hangsúlyozta: a néppárt ellenfeleinek és rosszakaróinak előzetes reményeivel ellentétben a frakciótanácskozás nyugodt, higgadt és józan hangnemben zajlott. A kiegyensúlyozott eszmecsere ismételten megmutatta, hogy az Európai Néppártban a koronavírus-járvány idején is a józan ész győzedelmeskedik, ugyanis a pártcsaládon belüli ilyen időszakban nincs helye a véleménykülönbségeket erősítő politikai vitáknak - húzta alá.

Kiemelte: a magyar néppárti képviselők tudomásul veszik a frakció döntését, és készek követni az abban foglaltakat.

Azzal összefüggésben, hogy a határozat felszólította a néppártot, hozzon végleges döntést a Fidesz tagságáról, Deutsch Tamás kijelentette: a magyar delegáció tagjai pozitív fejleményként értékelik a határozott fellépést, ugyanis maguk is régóta szorgalmazzák ezt. Emlékeztetett: az EPP politikai közgyűlése 2019 márciusában a néppárt elnöksége és a Fidesz megegyezése alapján döntött a Fidesz tagságának felfüggesztéséről a párt kritikus álláspontja és a pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos megsértése miatt. A néppárt illetékesei levették az asztalukról és azóta fiókukban tartják az ügyet - mondta. A magyar képviselők érdemi egyeztetést szorgalmaznak a "komoly politikai, stratégiai véleménykülönbségeket jelentő kérdésekben", hogy a Fidesz és a néppárt is dönteni tudjon arról, közösen kívánják-e folytatni politikai pályafutásukat, vagy az eddigi együttműködésük megváltoztatása mellett döntenek - tette hozzá Deutsch Tamás. (MTI)

At tonight's Group meeting the @EPPGroup has adopted this decision on @dajcstomihttps://t.co/rr2DN85YYV — EPP Group (@EPPGroup) December 16, 2020

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt