Deutsch Tamás: Európa konfliktusait mindig is a birodalmi gondolkodás okozta

Európa konfliktusait mindig is a birodalmi gondolkodás okozta, ezért is fontosak az erős identitású és önálló nemzetállamok – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Neokohn portálon megjelent interjúban.

A kormánypárti politikus arról, hogy az Európai Néppárt (EPP) megfosztotta jogaitól, a zsidó, konzervatív-liberális hír- és véleményportálnak kifejtette: az ellene indított hadjárat kapcsán már jó előre látni lehetett, hogy "a folyamatnak győztese nem, kizárólag vesztesei lesznek".

A Fidesz és az EPP viszonyáról úgy vélekedett: nem az a döntő kérdés, hogy a Fidesz kilép-e az Európai Néppártból, hiszen "ettől nem lesz sem olcsóbb, sem drágább a kenyér". A politikus ehelyett az emberek személyes életét közvetlenül és mélyebben érintő alapvető kérdések között említette, hogy "sikerül-e Európát megvédeni az illegális migránsok áradatával szemben, sikerül-e megvédenünk a hagyományos európai életformánkat, sikerül-e megvédenünk a nemzeti- és alkotmányos szuverenitásunkat az európai együttműködést birodalomépítő szándékok mentén átalakítani akaró erőkkel szemben".

Deutsch Tamás ezen a ponton úgy fogalmazott: "életveszélyes minden birodalmi törekvés Európában". Ezek a birodalmak mind úgy gondoltak, hogy ők a béke és a fejlődés megteremtői, hogy ők jobbak lesznek, mint az előző birodalmak voltak, hogy őket majd szeretni fogja a nép, és nem fogják az előző birodalmak hibáit elkövetni – tette hozzá.

"A harmadik birodalomtól a szovjet birodalomig komolyan gondolták, hogy ez majd mind így lesz. De

Európában nincs jó és nincs szerethető birodalom. Európa konfliktusait mindig is a birodalmi gondolkodás okozta.

Ezért is fontosak tehát az erős identitású és önálló nemzetállamok" - hangoztatta a fideszes EP-képviselő.

A karrierje jövőjét firtató kérdésre úgy felelt: "nincs szándékomban kiszállni, politikus vagyok, ez a hivatásom és büszke is vagyok a szakmámra, szóval biztos, hogy nem leszek pályaelhagyó". Megfogalmazása szerint "mi nem azért lettünk több mint 30 esztendeje politikusok, mert pozícionális ambícióink voltak, hanem mert világmegváltó álmaink voltak, amik nekem azóta is vannak". "A kezdetektől fogva azért dolgozom, hogy Magyarország, a magyar nemzet szabad és sikeres legyen" – hangsúlyozta.

Az antiszemitizmus kapcsán megjegyezte: a politikában "soha egy pillanatig sem volt kérdés számomra, hogy ha kell, akkor szólni fogok az antiszemita kijelentések ellen: kiállok magamért, a családomért, kiállok a magyar zsidókért, a zsidó magyarokért".

"A Fidesz a politikai családom, ahol sem előnyöm, sem hátrányom nem volt a zsidóságom miatt" - emelte ki Deutsch Tamás. A Szájer-ügyre is utaló kérdésre úgy válaszolt:

"semmi gond nincsen vele", ha a Fidesz politikai családjába tartózó képviselőtársuk nyíltan felvállalja homoszexualitását.

Mint közölte, "a mi politikai családunkban a szexuális orientáció, illetve annak vállalása nem politikai teljesítmény". Deutsch Tamás beszélt arról is, hogy a magyar jog megengedő és tiszteletteli módon viszonyul az azonos neműek életközösségéhez, a házasság társadalmi- és jogintézményét pedig az európai életforma évezredes hagyományainak megfelelően tiszteli és védi. Közölte azt is, hogy a Fidesz politikai és nem vallási közösség: polgári, nemzeti, kereszténydemokrata pártként kereszténydemokrata értékeket képvisel. A kereszténydemokrácia a kereszténység világi, társadalmi tanítása, a keresztény értékek pedig a hívők személyes és egyházi közösségeik által vallott és képviselt vallási értékei. "Védjük természetesen a keresztény értékeket, mint ahogy védjük a nemzeti értékeket is, pedig a Fidesz nem egy nemzet" – hangsúlyozta.

A politikus, aki egyben az MTK elnöke is, a klub irányítására vonatkozó kérdésre úgy felelt: "mi itt az MTK-ban semmilyen napi politikát nem viszünk a dolgainkba. Mi egy nagy hagyományokkal rendelkező sportcsalád vagyunk, nem a politikai nézeteink hasonlósága a csoportképző tényező, hanem a sport szeretete, a hasonló családi és kulturális hagyományok" - mondta.

Deutsch Tamás szólt arról is, hogy a kormányzati szándék "továbbra is egyértelmű", megépül az önálló zsidó sportközpont, de megvalósítása csúszik. Becslése szerint a létesítmény öt éven belül fel fog épülni.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs