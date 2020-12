Elfogadta az EP a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendeletet

Az Európai Parlament a brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az uniós források védelmét szolgáló rendeletet - közölte az uniós parlament szerdán.

Az új rendelet értelmében az uniós kifizetések visszatarthatók azoktól az országoktól, ahol az uniós források kezelése kapcsán bebizonyosodik a jogállamiság megsértése. A jogerőre emelkedett új rendelet

2021. január elsejétől az unió és a tagállamok közös kezelésében álló forrásokra érvényes.

A tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács a múlt héten erősítette meg a júliusi EU-csúcstalálkozón elfogadott megállapodást az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról. A rendelethez záradékot csatoltak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy

a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni.

A mechanizmus alkalmazása esetén első lépésként, amennyiben megállapítja, hogy egy tagállam jogsértést követ el, az Európai Bizottság javasolhatja a feltételrendszerhez kapcsolódó eljárás megindítását. Ezt követően a tagállamokat tömörítő Tanácsnak egy hónap, kivételes esetben három hónap áll rendelkezésére, hogy minősített többséggel szavazzon a javasolt intézkedésekről. A teljes döntési mechanizmus időtartama 7-9 hónap.

Az új jogszabály nem csak egyedi esetekben, hanem - a szöveg szerint - akkor is alkalmazható lesz, ha az alapvető jogok rendszerszintűen sérülnek, és ennek hatása van az uniós források kezelésére. A jogszabály biztosítja, hogy az uniós támogatásokra jogosult vagy azoktól függő végső kedvezményezettek hozzájuthassanak a támogatásokhoz az eljárás ideje alatt vagy annak lezárását követően is. Az Európai Bizottság arra is jogosítványt kapott, hogy az adott tagállamnak járó támogatás soron következő részletének csökkentésével kiigazítsa a tagállamnak járó kifizetéseket. Ajánlások Az Európai Parlament a rendelet elfogadása mellett egy állásfoglalásról is szavaz, amelyben ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok szakminisztereit tömörítő Európai Unió Tanácsa és az uniós bizottság számára a feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatban.

Támogatás a járványügyi válság ellensúlyozására

Az EP a plenáris ülésén elfogadta a REACT-EU elnevezésű intézkedéscsomagot, amely 47,5 milliárd euróval (mintegy 17 ezer milliárd forint) segíti az Európai Unió régióit a járványügyi válság közvetlen hatásainak ellensúlyozásában. Ennek forrásai a járvány miatti leállás által legsúlyosabban érintett ágazatoknak és dolgozóknak nyújtott regionális segítséget támogatja.

A 654 szavazattal, 23 ellenében és 17 tartózkodás mellett elfogadott intézkedéscsomag 2021-ben 37,5 milliárd eurót, 2022-ben pedig 10 milliárd eurót tesz hozzáférhetővé. A támogatásra visszamenőlegesen is lehet pályázni, a 2020. február 1-je óta indított projektekhez is kérhető. A forrásokat 2023 végéig lehet felhasználni.

A tagállamok az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és a határokon átívelő együttműködés (Interreg) keretében nyújthatnak finanszírozást. A pénzből olyan beruházásokat kell támogatniuk, amelyek a világjárvány gazdasági következményeit leginkább megsínylő ágazatokat segítik.

Nyitókép: MTI/AP/Olivier Matthys