Egy 90 éves nagymama és Shakespeare kapta meg a brit oltást először

Az oltás vészhelyzeti használatának múlt heti engedélyeztetését követően kedden Nagy-Britannia az első nyugati országként kezdett tömeges immunizálásba: a cél a legveszélyeztetettebbek megvédése az oltással, mely az első lépése lehet az élet normál kerékvágásba történő visszaállításának. Az oltást önkéntes alapon lehet felvenni.

Az elsők

Margaret Keenan kapta meg először az oltást a szigetországban. Jövő héten lesz 91 éves, a vakcinát a legjobb elő születésnapi ajándéknak nevezte. Azt mondta, kiváltságosnak érzi magát, és alig várja, hogy végre több időt tölthessen a családjával, miután az év nagy részében egyedül volt. „Azt tanácsolom, hogy akinek felajánlják az oltást, fogadja el. Ha én 90 évesen megkaphatom, akkor más is.”

A második ember, akit beoltottak, a 81 éves William Shakespeare volt Coventryből. Örült a lehetőségnek, és dicsérte a kórházi személyzet kedvességét.

Skóciában egy konzultáns aneszteziológus, Katie Stewart volt az első. Azt mondta, hogy végre van mit ünnepelni egy hosszú év végén.

Az Egyesült Királyságban több tucat kórházban kezdték el az oltások beadását kedd reggel.

Több hónapig tart a folyamat

Matt Hancock, az ország egészségügyi minisztere az oltási kampány kezdete előtt azt mondta: úgy tekintenek majd vissza a napra, a V-napra, mint kulcsfontosságú eseményre a szörnyű betegség elleni küzdelemben, idézi a BBC cikke. Boris Johnson miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy bár jelentőségteljes az oltási program első napja, nem szabad elfeledkezni arról, hogy hetek, hónapok állnak még az ország előtt a nagyobb szabadság eléréséig. Addig is mindenkinek tartania kell magát a Covid-tél programhoz a helyi szabályok betartásával, illetve az arc eltakarásával, a kezek tisztán tartásával és a távolságtartással együtt. Mindezzel együtt is

akár húsvétig is eltarthatnak a korlátozások az országban.

A brit egészségügyi szolgálat vezetője, Simon Steven is arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaszig tarthat az immunizáció folyamata.

Nagy-Britannia idén 800 ezer adagnyi vakcinával kezdheti meg az immunizációt. Összesen 40 millió adagot rendeltek a Pfizer oltásából, de ennek túlnyomó többsége csak jövőre érkezik az országba. Ezzel összesen 20 millió embert tudnak beoltani, mivel a vakcinából két adagra van szükség a teljes védelem kialakulásához.

Az első lépések

Az immunitás így alakul ki:

az első oltást után 12 nappal kezd valamiféle védettség kialakulni

21 nap elteltével kapják az érintettek a második oltást

a teljes védettség 28 nap alatt alakul ki.

A brit egészségügyi szolgálat részéről hatalmas erőfeszítést követel meg az, hogy több százezer embert oltsanak be csak a következő hetekben: köztük az elsők a kórházakban ápolt, 80 év fölötti betegek, valamint az NHS azon dolgozói, akik az immunizációban vesznek részt. Az alapbetegséggel rendelkező dolgozóknak is felajánlják az oltást, az idősotthonok dolgozói részére pedig hamarosan megnyílik a lehetőség oltási időpont foglalására. Egyelőre az idősotthonok lakóit még nem tudják elkezdeni oltani, mivel 975 adagos csomagolásban érkezik a vakcina, aminek megbontása egyelőre nem oldható meg. Most az engedélyező hatóság iránymutatására várnak a csomagok megbontását illetően, ami a hónap közepére várható. ekkor kezdődhet meg az idősotthonokban élők immunizálása.

Skóciában azokat oltják be először, akik az immunizáció végrehajtásában vesznek részt. Wales és Észak-Írország az egészségügyi dolgozókat vette előre a sorban.

A teljes terv

Jövőre tömegimmunizálási központokat is kialakítanak majd, kongresszusi központok, sportközpontok és stadionok szolgálhatják majd ezt a célt. Ha elegendő vakcina lesz már az országban, akkor elkezdhetik az eredeti tervek alapján oltani az állampolgárokat. Eszerint a következő a sorrend:

idősotthonok lakói és gondozóik

80 év fölöttiek, a frontvonalban dolgozó egészségügyi és szociális dolgozók

75 év fölöttiek

70 év fölöttiek és a leginkább veszélyeztetettek

65 év fölöttiek

alapbetegséggel rendelkező 16-64 év köztiek

60 év fölöttiek

55 év fölöttiek

50 év fölöttiek.

A 95 százalékos hatékonyságú oltás mellékhatásai enyhék, de még nem ismert, milyen hosszan nyújt immunitást. Az ígéretek szerint minden 50 év fölötti ember, illetve az alapbetegséggel rendelkezőt beoltanak majd Nagy-Britanniában, ez összesen 25 millió embert jelent. Ehhez az AstraZeneca vakcinájából is rendelt a brit kormány, mintegy 100 millió adagot. A Covid-tél terv Nagy-Britanniában zónákra osztották az országot fertőzöttség alapján. Közepes, magas és nagyon magas kockázatú zónákat határoztak meg: ezekben eltérő szabályok vonatkoznak gyülekezésre, üzletek, szolgáltatók nyitva tartására és működésére.

Az egyedi szabályok, a higiénia és a maszkviselés mellett felhívják a figyelmet arra is, hogy kerüljék el a találkozásokat vagy szabadban rendezzék ezeket, tünetekkel teszteltessenek, kontaktszemélyként válasszanak izolációt és alaposan szellőztessenek.

Nyitókép: Heung Soon