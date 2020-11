Kegyelmet adott korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának Trump

Donald Trump amerikai elnök kegyelemben részesítette Michael Flynn korábbi nemzetbiztonsági tanácsadót.

"Büszkén jelentem be, hogy Michael T. Flynn tábornok teljes körű elnöki kegyelemben részesült" - írta az elnök a Twitteren, majd gratulált Flynn tábornoknak és családjának.

Flynn a Trump-kormányzat első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, de a 2016-os választási folyamatba történt orosz beavatkozás gyanúját vizsgáló, Robert Mueller különleges ügyész által vezetett bizottság nyomozása miatt lemondott.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020