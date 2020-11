Maszk de luxe: hővel ártalmatlanítja a vírust az új fejlesztés

Az elmúlt hónapokban több kutatás is arra az eredményre jutott, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben fontos tényező, hogy valaki visel-e az orrot és a szájat eltakaró maszkot. Az egyik legfrissebb felmérés arra jutott, a leghatásosabb, ha a beteg ember hordja, de már az is felmerült, hogy esetleg immunitáshoz is hozzásegíthet – írja a hvg.hu.

Ugyanakkor az utóbbi megállapítás is abból indul ki, hogy az arcmaszk legfeljebb csökkenti a vírusok számát, ami bejuthat a szervezetbe, tökéletes védelmet azonban nem ad. A MIT mérnökei úgy gondolták, azért mégsem lenne olyan nagy baj, ha a hagyományosnál egy fokkal jobban védő arcmaszk is létezne, ezért elkezdtek tervezgetni, végül pedig egy érdekes megoldással álltak elő.

A szakemberek olyan maszkot álmodtak meg, ami hő segítségével lassítja és/vagy inaktiválja a vírusokat. A tervek szerint

az eszköz egy akkumulátort is tartalmazna, amely felhevítené a beépített rézhálót.

Amikor a viselője beszívja vagy kifújja a levegőt, az áthaladna ezen, így a magas hőmérséklet a fent említett módon bánna el a kórokozóval.

A tudósok szerint az arcmaszkot azok hordhatnák, akiknek nincs lehetőségük a távolságtartásra – például az orvosok –, vagy olyanok, akik mondjuk egy zsúfolt buszon utaznak.

Az első prototípust már elkészítették, és remélik, hogy hamarosan gyártani is tudják majd az eszközt.

A tudósok még tavasszal kezdtek azzal foglalkozni, hogy a hőmérséklet milyen hatással lehet a vírusokra. A Huostoni Egyetem kutatói például egy olyan szellőztető rendszer terveztek, ami szó szerint kiírtja a vírust a magas hőmérséklet segítségével. Az MIT szakemberei pedig arra jöttek rá, hogy 90 Celsius-fokon ezres, milliószoros nagyságrendben csökkenhet a vírusok száma attól függően, hogy egy viselt maszk mekkora.

Ennek fényében a maszkot úgy tervezték meg, hogy minél nagyobb hatásfokkal dolgozzon, ugyanakkor kényelmes és biztonságos is legyen a viselője számára. A rézhálót neoprén anyaggal vették körbe, hogy az véletlenül se melegítse az illetőt. A levegőnek így van ideje lehűlni a belégzésig.

A tervek szerint az egység néhány órán át bírja majd egy feltöltéssel.

Nyitókép: John Locher