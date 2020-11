Csehországban meghosszabbították a szükségállapotot

Csehországban december 12-ig meghosszabbítják a szükségállapotot - döntött a cseh parlament alsóháza, a képviselőház. A koalíciós kormány azt kérte a parlamenttől, hogy a november 20-án lejáró szükségállapotot 30 nappal hosszabbítsák meg. Andrej Babis miniszterelnök a kérést azzal indokolta, hogy a szükségállapot fenntartása lehetőséget ad a kormánynak a koronavírus-járvány elleni gyors és hatékony intézkedések meghozatalára.

A képviselőház egész napos éles vita után végül a kormányt kívülről támogató kommunisták (KSCM) javaslatát fogadta el, és a szükségállapotot december 12-ig hosszabbította meg. Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának javaslatát

a 200 tagú testületben a szavazáskor jelenlévő 103 képviselőből 54 kommunista és kormánypárti képviselő támogatta.

Csehországban október 5-én hirdettek szükségállapotot, amelyet a hónap végén november 20-ig meghosszabbítottak. A szükségállapot lehetővé tette a kormánynak, hogy a társadalmi és gazdasági életet korlátozó óvintézkedéseket foganatosítson a koronavírus-járvány megfékezésére.

Tavasszal a koronavírus-járvány miatt március 12-től május 17-ig volt szükségállapot az országban.

"A szükségállapot lehetőséget ad a kormánynak, hogy döntő változást érjen el a koronavírus-járvány elleni küzdelemben" – jelentette ki Andrej Babis a képviselőházban. A napi fertőzések számának mintegy tíz napja tartó csökkenése a kormányfő szerint azt mutatja, hogy már sikerült bizonyos eredményeket elérni a járvány terjedésének megfékezésében. Babis szerint a helyzet javulása a korlátozó intézkedések következménye. A kormányfő ugyanakkor óva intett mindenkit, hogy azt higgye "most márt minden mögöttünk van". "Még nincs minden mögöttünk. A veszély nem múlt el" – hangsúlyozta Babis, és a karácsonyi ünnepek nyugalma érdekében arra szólított fel mindenkit, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket.

