Az EP köti az ebet a karóhoz: "a megállapodások véglegesek"

Szerdai ülésén az Elnökök Értekezlete megerősítette az EP-nek az Európai Unió Tanácsával ismertetett álláspontját a többéves pénzügyi keretet, valamint a jogállamisági feltételekről szóló rendeletet illetően. Tájékoztatásuk szerint ennek értelmében

az EP vezetői felkérik a tagállamok kormányainak képviselőiből álló Tanácsot, hogy fogadja el a csomagot, és mielőbb kezdje meg a ratifikációs folyamatot.

Mint emlékeztettek, az uniós parlament már szeptember 16-án elfogadta az uniós bevételek forrásairól rendelkező határozatról, az úgynevezett saját forrásokról szóló véleményét, méghozzá időben ahhoz, hogy a Tanács és később a tagállamok ez év végéig ratifikálhassák azt.

"Arra kérjük a Tanácsot, hogy fogadja el a csomagot, és a lehető leghamarabb kezdje meg a ratifikációs folyamatot" - fogalmaztak.

Kiemelték: az Európai Parlament vezetése "mélységesen sajnálja" a késedelmet, és megismétli, hogy az elért megállapodások lezártak, nem nyithatók meg újra. "További engedményt nem fogunk tenni" - tették hozzá. Morawiecki: más államok is sorra kerülhetnek, az EU is széteshet Lengyelország elutasítja, hogy propagandista furkósbotként használják az Európai Unióban (EU) a jogállamiságot - hangsúlyozta szerdai parlamenti beszédében Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő jelezve: Varsó szükség esetén véglegesen is megvétózza az uniós költségvetést.



Morawiecki az uniós állam- és kormányfők csütörtöki videoértekezletét megelőzően beszélt a szejmben. Hétfőn Magyarország és Lengyelország a nagyköveti szintű uniós tárgyaláson megvétózta az uniós költségvetési csomagot a források tervezett jogállamisághoz kötése miatt.

A tervezett mechanizmus ma Lengyelország, Magyarország, "talán Szlovénia, illetve valamelyik más közép-európai ország ellen irányul", de néhány év múlva más államok ellen is használhatják - húzta alá Morawiecki. Az EU fordulóponthoz érkezett, és széteséséhez vezethet, ha az unióban a jogállamiságot illetően önkényes előírásokat tartalmazó határozatok alapján döntenek - mondta a miniszterelnök. Úgy vélte, az uniós forrásokat illetően Lengyelországnak a júliusi csúcstalálkozón nyert tárgyalási pozíciója erős, a következőkben nemcsak a koronavírus-járvány utáni helyreállítási programért fog harcolni, de elvekért, értékekért is.

EPP-megbeszélés volt a kérdésben

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Twitter-üzenetében azt közölte, hogy a képviselőcsoport szerdai megbeszélésén "megerősítette teljes és egyöntetű támogatását" a jogállamisági mechanizmus és az unió hosszú távú költségvetése mellett az EP és a Tanács megállapodása alapján.

"A jogállamiság nem ellenség, az ellenség a koronavírus és annak hatása a gazdaságunkra" - fogalmazott.

Győri Enikő fideszes EP-képviselő üzenetében "érdekes vitának" nevezte az EPP képviselőcsoportjának szerdai ülésén elhangzottakat. Tájékoztatása szerint Manfred Weber kijelentette: az EP által 2018 szeptemberében elfogadott Sargentini-jelentés érvei - amelyekkel az EP kritikát fogalmazott meg a jogállamiság magyarországi helyzetével összefüggésben - nem állták volna meg helyüket az Európai Unió Bírósága előtt. Ha így van, Weber miért szavazott akkor mellette? - tette fel a kérdést a magyar képviselő.

Az Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői Twitter-üzenetükben hangsúlyozták, hogy a vita során megerősítették teljes támogatásukat a magyar kormány álláspontja mellett, viszont nem támogatták a jogállamisági mechanizmust a jelenlegi formájában. Szájer József és Győri Enikő fideszes EP-képviselők emlékeztettek, hogy az Európai Tanács júliusi állásfoglalása szerint nincs kapcsolat az uniós költségvetés és a jogállamisági feltételek között.

"Nincs időnk a meghatározatlan jogállamiságra, hanem fel kell lépnünk a koronavírus ellen" - tették hozzá a magyar képviselők. Novák Katalin: az EPP elnöke két éve még nem így vélekedett Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke 2018-ban kockázatos lépésnek tartotta jogállamisághoz kötni az európai uniós költségvetésből történő finanszírozást - közölte a Fidesz alelnöke szerdán a Facebook-oldalán.

Novák Katalin a bejegyzésben egy lengyel cikket osztott meg, amelyben Donald Tusk azt hangsúlyozta, hogy ez rossz irányba mutat.

Az említett cikkből Novák Katalin idézte Donald Tusk közlését, aki ezzel kapcsolatban az írta: nemcsak azért tartja ezt kockázatosnak, mert nem szeretné, ha Lengyelországot megbüntetnék, hanem azért sem, mert Európának nem lenne jó, ha ezt a két rendszert összekeverné. "Azokat a pénzeket, amelyeket a költségvetésben különféle célokra szánunk, nem szabad tisztán politikai kritériumoknak alávetni" - idézte a cikkből Novák Katalin.

