Sajátos, országos lezárás és kijárási tilalom Szlovákiában

Szombattól jövő vasárnapig kijárási tilalmat vezetnek be Szlovákiában, derült ki az Új Szó tudósításából, amely felsorolta a számtalan kivételt is. A gazdaság nem áll le, a boltok és a szolgáltatások is működnek majd, de ezzel együtt nem lesz túl szabad az élet.

Az állam nem zárja be a boltokat, de mivel nem lesznek bevásárlók, bizonyára maguktól bezárnak.

A szlovákok ugyanis szombattól az állandó lakhelyüket mindössze éjjel egy és hajnali 5 óra között hagyhatják el, ezen kívül pedig csak

koronavírus-tesztre,

munkába,

iskolába (gyerekek és az őket kísérő szülők),

a legközelebbi élelmiszerboltba, gyógyszertárba,

orvoshoz, temetőbe, postára, bankba, biztosítóba, autószervizbe, benzinkútra lehet menni.

Kivételnek számít még, ha valaki közeli rokonunkat gondozza,

vagy a háziállatát sétáltatja (100 méternél nem távolabb az állandó lakhelyétől).

Mindezek mellett október 26-tól november 27-ig az iskolák felsőbb tagozatain távoktatást vezetnek be, ugyanakkor nyitva maradnak a bölcsődék, az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai. A határátlépés szabályozása egyelőre nem változik. (Hétfőn ismételten összeül a válságstáb, s azon túl, hogy kiértékelik a tesztelés első fordulóját, amelyre a hétvégén kerül sor az északi régiókban, külön foglalkoznak majd a határátlépés esetleges szigorításával.)

A kijárási tilalom megszegéséért akár több száz eurós büntetésre is számítani kell (a pontos összeg nem ismert).

Kétszer is végigtesztelik az országot

Az országos tesztelést kétszer tervezik elvégezni: a jövő hétvégén, és két hét múlva. Az első teszteléstől a fenti kivételek csak azokra érvényesek, akiknek igazolásuk van negatív koronavírus-tesztről (az össz-állami vagy egy magánlabor által kiállítva).

A pozitívaknak és a le nem tesztelteknek tíz napra karanténba kell vonulniuk.

A november 7-én kezdődő hétvégén ismételten elvégzik az országos tesztelést (antigén teszt), s az azt követő hétvégén ismét csak azokra vonatkozik majd kivétel, akik negatív teszttel rendelkeznek.

"Ez volt a legnehezebb döntés, amit Szlovákia kormánya valaha hozott" - jelentette ki Igor Matovič kormányfő a válságstáb, majd az azt követő kormányülés után a parameter.sk tudósítása szerint. A miniszterelnök kifejtette: a szlovákiai járványhelyzet a cseh helyzetet követi, mintegy két hét eltéréssel, ezért határozott intézkedések nélkül a katasztrófa felé közelítene az ország. "Most már kicsit rosszabb a helyzet nálunk, mint két héttel ezelőtt Csehországban" - indokolta döntést a kormányfő.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys