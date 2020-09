A "fukarok" titkos tervéről beszélt a Reutersnak Orbán Viktor

A jogállamiságról szóló vita a "fukarok" titkos fegyvere, amivel szeretnék megakadályozni a koronavírus-járvány elleni pénzalap (Next Generation Fund) létrehozását - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban.

A kijelentést Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár idézte szombaton közzétett Twitter-üzenetében.

PM Orbán to @Reuters : The rule of law dispute is a ‘hidden weapon of the "frugals" to stop the Next Generation Fund. To make any contact or connection between rule of law and the financial interest of the EU is the way to block implementation of the decision of the Council’ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 26, 2020