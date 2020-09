Már nincs mesterséges kómában Navalnij

A berlini Charité egyetemi klinika közleménye szerint Alekszej Navalnijt felébresztették a gyógyszerekkel fenntartott mesterséges kómából, és megkezdték fokozatos leszoktatását a gépi lélegeztetésről.

A páciens egészségi állapota javult, megszólításra reagál, de

továbbra sem lehet kizárni, hogy "súlyos mérgezése" tartós hatásokkal jár

- áll a közleményben.

Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították gyógykezelésre.

A német hadsereg (Bundeswehr) vegyi fegyverek elemzésére szakosodott laboratóriumában kimutatták, hogy Novicsok típusú mérget juttattak a szervezetébe. A német kormány a Bundeswehr vizsgálati eredményeit értékelve szeptember 2-án közölte, hogy az orosz ellenzék vezére mérgezéses támadás áldozata lett a hazájában. Berlin a lehető leghatározottabban elítéli a támadást, követeli az eset kivizsgálását az orosz hatóságoktól és megkezdi az egyeztetést EU-s, illetve NATO-partnereivel a válaszlépésekről - közölték.

A Kreml értelmezése szerint nem nyert megerősítést a mérgezés ténye, így nincs miért nyomozást indítani. Leállhat az Északi Áramlat-2 Angela Merkel is elképzelhetőnek tartja, hogy leállíttatják az orosz földgázt Németországba szállító Északi Áramlat-2 földgázvezeték építését, válaszul Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésére - jelezte hétfőn a német kancellár szóvivője. Steffen Seibert berlini tájékoztatóján a német politikában széles körben támogatott javaslatról kérdésre elmondta, hogy a kormányfő szerint helytelen lenne bármit is kizárni a Novicsok nevű, szovjet fejlesztésű harci idegméreggel elkövetett támadásra válaszképpen tehető lépésekről szóló vitából. Azonban egyelőre nem a nemzetközi közösség egységes reakciója a legfőbb kérdés. Most Moszkván a sor, az orosz vezetésnek választ kell adnia a Navalnij-ügy körüli súlyos kérdésekre - tette hozzá a szóvivő. Kiemelte, hogy a kancellár teljes mértékben egyetért a külügyminiszter, Heiko Maas hét végén tett vonatkozó kijelentéseivel. A német diplomácia vezetője egy vasárnapi lapinterjúban a többi között elmondta: sok jel utal arra, hogy az orosz állam van a mérgezéses merénylet hátterében. Kifejtette, hogy az egykori szovjet hadsereg által kifejlesztett Novicsokhoz nagyon kevesen férnek hozzá, és "ezt a mérget használták állami szervek a volt hírszerző Szergej Szkripal elleni támadáshoz".

