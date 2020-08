Összezártak, egymást segítik a bejrútiak

Pavelcze László az InfoRádió Reggelinfó című műsorában elmondta, viszonylagos nyugalom van a városban, miután hétfő este lemondott a kormány. Ugyanakkor eddig is úgy volt, hogy napközben folytak a romeltakarítási munkálatok, nagy erőkkel dolgoztak az áldozatok felkutatásán és a romeltakarításon.

Mint mondta, a demonstrációk nem hátráltatják a segítségnyújtást, a tiltakozó megmozdulások nem ott vannak, ahol a katasztrófa történt és csak a nap végén kezdődnek.

A szakember arról is beszélt, hogy noha több kórház használhatatlanná vált a múlt keddi katasztrófában, nagyon sok magánkórház Libanonban, és ezeket is feltöltötték a többi kórházból evakuált betegekkel, sérültekkel. Van olyan kórház, ahol egy óra alatt több mint 300 sérültet fogadtak.

Pavelcze László arról is beszélt, hogy nincsenek az utcán fekvő sérültek vagy halottak, mindenki kapott valamilyen ellátást, ebbe a munkába kapcsolódott be munkatársával a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési igazgatója is. Pavelcze László arról is beszélt hogy valóban mintegy 250 ezer ház vált lakhatatlanná, de az emberek összezártak, segítenek egymáson, nincsenek az utcán hajléktalanok, mindenkit valaki befogadott Bejrútban.

A pusztító bejrúti robbanásról és annak következényeiről az Infostart összes cikkét elolvashatja ITT.

Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh