Magyarics Tamás: akár elnökjelölt is lehet majd az, akit Joe Biden maga mellé választ

Az amerikai idő szerint hétfőn elküldött levelet több mint 100 afroamerikai híres férfi írta alá, a szórakoztatóipar és a sport világából. Úgy fogalmaznak: Bidennek "muszáj" afroamerikai nőt választania maga mellé, ellenkező esetben elveszíti az elnökválasztást. Emellett a Demokrata Párt is javaslatokat tett, ugyanis szeretnék, hogy ha az elnökjelölt keleti-parti, akkor az alelnökjelölt máshonnan származna, valamint ők is támogatják, hogy ez a személy legyen nő és afroamerikai.

Joe Biden várhatóan a héten jelenti be, hogy ki lesz az alelnökjelöltje.

Az alelnökök kiválasztásánál többfajta szempontot szoktak figyelembe venni - mondta Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára az InfoRádióban. Az egyik némileg ellentmond a hírességek által aláírt levélnek, eszerint ugyanis egy alelnök nem tud "elnökválasztást nyerni" és hozzájárulhat ahhoz, hogy veszítsen az elnök, de általánosságban kevesebbet szoktak hozzáadni az elnök győzelméhez az alelnökök. Igaz, az idei nem hagyományos választás lesz, vagyis logikusnak tűnnek az elvárások a Demokrata Párt szempontjából az alábbiak miatt:

Joe Biden az előválasztások elején komoly hátránnyal küzdött, a fordulatot az afroamerikai szavazóknak köszönheti;

a Demokrata Párt szavazóinak körülbelül 25 százalékát alkotják az afroamerikaiak

a demokraták szeretnék erősíteni a nők szerepét, ráadásul a fehér nők 2016-ban 55-45 arányban Donald Trump mellett szavaztak, amely arányt megfordítani remélik egy női alelnökjelölttel.

Több név is elhangzott lehetséges jelöltként. Közülük ketten, Karen Bass képviselő és Kamala Harris szenátor kaliforniaiak. Floridából származik Val Demings, aki most politikus, a kongresszus tagja, de korábban rendőrfőnök is volt Orlandóban - róla mostanában kevesebbet hallani. Szerepel még a listán Susan Rice egykori nemzetbiztonsági tanácsadó és ENSZ-nagykövet, valamint szóba került Gretchen Whitmer michigani kormányzó és Tammy Duckworth Illinois-i szenátor, egykori helikopterpilóta is.

"Ha valóban afroamerikai jelölt lesz, akkor talán Kamala Harris a legesélyesebb, utána talán Karen Bass és Susan Rice – mondta Magyarics Tamás, hozzátéve, hogy nehéz belátni ezekbe a "boszorkánykonyhákba", ahol eldől a jelöltek sorsa" – mondta Magyarics Tamás.

A külpolitikai szakértő hozzátette: az amerikai közvéleményben és sajtóban van vita arról, hogy érdemes-e első helyre sorolni egy, a képességektől független szempontot, de a demokraták szavazóbázisa elkötelezett amellett, hogy támogassa a kisebbségeket, ami predesztinálja őket arra, hogy nőt válasszanak az alelnökjelölti posztra.

Aki akár 2024-ben a Demokrata Párt elnökjelöltje is lehet,

hiszen Biden 78 éves lesz, mire elnök lehet – mutatott rá. A demokrata szavazóbázisban 25 százalék az afroamerikaiak aránya, mintegy 20 százalék a latin származásúaké, és 5 százalék az LGBTQ közösségből tevődik ki, vagyis összességében nagy arányban vannak azok, akiknél egy női alelnökjelölt előkelő helyen szerepel.

Nem valószínű, hogy hasonló szempontokat mérlegelne és leváltaná Mike Pence-t Donald Trump elnök - mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A republikánus szavazóbázis jelentős részét képezik a keresztények és Pence rendkívül népszerű körükben, mindemellett pedig a fehér férfiak körülbelül kétharmada republikánus szavazó.

A Republikánus Párton tehát nincs a fentiekhez hasonló nyomás, az azonban elképzelhető, hogy ha Donald Trump vereséget szenved, akkor nyitniuk kell, hiszen a fehér férfiak és a fehérek aránya, valamint a vallás szerepe csökken az amerikai társadalmon belül.

