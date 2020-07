Második napja tombolnak a lángok egy hadihajón

Tengerészek százai küzdenek azért, hogy a lángokat távol tartsák a Bonhomme Richard helikopterhordozó hajó olajtartályaitól, miközben a parti őrség máris felbérelt egy olajtakarító csapatot, hogy készen álljanak, ha olaj ömlene a tengerbe. Emellett egy tengeri mérföldes körzetben megtiltottak minden vízi és légiforgalmat.

A hajóból San Diego fölé szálló maró füst miatt a hatóságok felszólították az 1,4 milliós nagyváros lakosságát, hogy maradjon otthonában, ha a füst szagát érzi.

A tűz vasárnap reggeli keletkezése óta legalább 59, az oltásban részt vevő embert, köztük 36 tengerészt és 23 civilt kellett ellátni a hőség okozta kimerülés, füstmérgezés és könnyebb sérülések miatt, de mostanra mindannyiukat elbocsátották a kórházból.

Philip Sobeck ellentengernagy helyi idő szerint hétfőn késő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a tűzben összeomlott a hajótorony és a parancsnoki híd is végveszélyben van. Sobeck, az amerikai Csendes-óceáni flotta 3. expedíciós csapásmérő csoportjának parancsnoka az újságíróknak megerősítette, hogy a tüzet csak két fedélzeti szint választja el a hajó üzemanyagtartályaitól.

11 sailors were being treated for injuries after a fire and explosion aboard the U.S.S. Bonhomme Richard at the U.S. Naval base in San Diego, a Navy spokesman said https://t.co/umoPspLNCb pic.twitter.com/8dQHWuDTsx — The New York Times (@nytimes) July 12, 2020