Sérelmeit akarta megbosszulni, egy tóba hajtott utasaival a kínai buszsofőr

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap beszámolója szerint a sofőr amiatt akart bosszút állni, hogy egy városfejlesztési projekt keretében a helyi kormányzat lerombolta az otthonát. A Csang vezetéknévvel azonosított, 52 éves férfinek tartós bérleti joga volt az ansuni kormányzat tulajdonában álló lakóhelyre, ám azt a viskónegyedek fejlesztését célzó egyik terv alapján lebontásra ítélték. Csang telefonon panaszt tett a helyi kormányzat felé az ügyben, és azt kérte, hogy ne bontsák le az otthonát anélkül, hogy másikat biztosítanának helyette. Az épületet a tragédia reggelén rombolták le - közölte a rendőrség.

