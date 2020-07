Rohamtempóban készülhetnek a határellenőrzésre a britek

A koronavírus-járvány árnyékában kevés szó esik a brexitről, a felek továbbra is fényévekre vannak a kilépés utáni kereskedelmi feltételekről szóló megállapodástól, pedig kevesebb, mint fél év múlva lejár az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti átmeneti megállapodás, 2021. januárjától megszűnik a brit tagság az egységes piacon.

Az Egyesült Királyság miniszterei vasárnap egy 705 millió fontos csomagot fogadtak el az új határ menti infrastruktúra kiépítésére

- írta a Bloomberg nyomán a Portfolio. Michael Gove miniszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy minden készen fog állni 2021. január 1-ig, amikor az EU és a britek között fennálló átmeneti megállapodás véget ér. A fejlesztésekről csak annyit árult el, hogy az okos infrastruktúra lesz a középpontban. A határmegállapodások részletei sem ismertek még teljes egészében, mindössze annyi bizonyos, hogy januártól a kereskedelem és az áruszállítás is nehézkesebb és lassabb lesz. Különösen akkor, ha nem sikerül megállapodni az EU-val, és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai lépnek életbe, ekkor ugyanis határ- és vámellenőrzésekre is számítani kell.

A kormány egy új tájékoztató weboldal indításával igyekszik felkészíteni a brit vállalkozásokat a várható adminisztrációs kötelezettségekre.

A hírügynökség arról is írt, hogy az írekkel kapcsolatos határterveket július vége felé jelentik be. És bár Boris Johnson miniszterelnök korábban arról nyilatkozott, hogy nem lesz áruellenőrzés Észak-Írország és Nagy-Britannia között, Michael Gove most arról beszélt, hogy egyszerűbb ellenőrzésekre számítani kell.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver