A világ lakosságának csaknem egy százaléka menekült

Minden korábbinál több, 79,5 millió otthonából elűzött ember élt menekültsorban tavaly év végén a világon – írja az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a menekültek közelgő világnapja alkalmából közzétett jelentésében.

A tavalyelőtti évhez képest közel 9 millióval nőtt a számuk.

A 79,5 millió számkivetett mintegy 40 százaléka gyerek, becslések szerint legalább 30-34 millióan élnek menekültsorban, elűzöttként.

A főbiztosság internetes oldalán megjelent globális helyzetjelentés szerint a világ lakosságának csaknem egy százaléka – 97 ember közül egy – menekült, és egyre csökken annak az esélye, hogy egyszer majd hazatérhetnek.

Az erőszakos kitelepítések száma egy évtized leforgása alatt majdnem megkétszereződött: 2010-ben még 41 millió menekültet tartottak számon világszerte.

A mostani növekedés elsősorban a kongói, a jemeni, a szíriai és az afrikai Száhel-övezetben zajló fegyveres konfliktusoknak, illetve az ezeket a térségeket sújtó klímaváltozásnak tudható be. A jelentésben szerepel Venezuela is: a gazdasági és politikai válság kezdete, 2015 óta ötmillió ember hagyta el a latin-amerikai országot, többségük a szomszédos országokban lelt menedékre.

Az UNHCR szerint míg a menekültek száma folyamatosan nő, egyre nehezebbé válik a hazatérésük. A kilencvenes években évente 1,5 millió menekült tért haza, az elmúlt évtizedben pedig 400 ezer alá esett a számuk, ami a konfliktusok elhúzódásának, új fegyveres viszályok kirobbanásnak tudható be, illetve annak is, hogy a nemzetközi közösség - köztük olyan nemzetközi intézmények, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa - nem képes kezelni őket - közölte Filippo Grandi menekültügyi főbiztos, aki aggodalmát fejezte ki a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt is. Mint fogalmazott: nem kétséges, hogy ez növelni fogja a népmozgásokat a szóban forgó régiókban, például Európa irányában.

"Mindenképpen sokkoló számokról van szó, hiszen mióta az ENSZ menekültügyi szervezete létezik, nem volt még soha annyi ember menekültként az otthonától távol kényszerítve, mint 2019 végén: 79 millió ember" – mondta Simon Ernő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának magyarországi szóvivője, és hozzátette, ráadásul a növekedés üteme is drámai. Tavaly több mint 11 millió embernek kellett elhagynia az otthonát.

Az okok között első helyen a háborúkat, a fegyveres konfliktusokat említette, a menekültek 68 százalékát mindössze öt ország adja: Szíria, Venezuela, Afganisztán, Dél-Szudán és Mianmar. Mint mondta, ha csak ebben az öt országban békét lehetne teremteni, az is tízmilliók sorsát rendezné.

Nyitókép: MTI/EPA/Swen Pförtner