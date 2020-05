Kim Dzsong Un újra mosolyog - képek a visszatérésről

Az eseménynek az ad jelentőséget, hogy Kim Dzsong Un egészségi állapotának válságosra fordulásáról, mi több, haláláról találgató hírek keltek szárnyra az utóbbi két hétben a világban, mivel az észak-koreai vezető nem jelent meg az április 15-i ünnepségen, nagyapjának, a népi Korea alapítójának születésnapi évfordulóján.

Ezek után jelentette a CNN, hogy az amerikai hírszerzés azt vizsgálja, hogy egy állítólagos „szívműtét miatt” súlyosan beteg lehet vagy akár meg is halt.

Szuncshon, 2020. május 2.Húsz nap óta Kim most először szerepelt a nyilvánosság előtt, ezzel véget vetve a világban terjedő találgatásoknak esetleges súlyos betegségéről. MTI/AP/KCNA/Korea News Service

Egy Észak-Koreából dezertált, Dél-Koreában parlamenti mandátumot szerzett képviselő, Ji Seong-ho már azt állította, hogy 99 százalékoos valószínűséggel múlt hétvégén meghalt Kim Dzsong Un, és várakozása szerint a halálhírt ezen a hétvégén be is fogják jelenteni. Egy északi informátorokkal dolgozó dél-koreai lap, a Daily NK pedig arról számolt be, hogy a Kínával határos észak-koreai régiókban vírusszerűen terjed egy videó, amely Kim halálhíréről szól. Ugyanakkor dél-koreai illetékesek az intenzív spekuláció ellenére is azt állították, „nincsenek szokatlan jelek, Kim Dzsong Un él és jól van. Április 13-óta a Vonszan-régióban tartózkodik”.

Szuncshon, 2020. május 2. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által közreadott képen Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt első titkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke (j3) műtrágyagyár megnyitásán vesz részt a Phenjan közelében fekvő Szuncshonban 2020. május 1-jén. MTI/EPA/KCNA

A Reuters hírügynökség múlt szombaton bennfentesekre hivatkozva még azt állította, hogy Kína egészségügyi szakértőket és kormányzati tisztségviselőket küldött Phenjanba, miután szárnyra kapott hírek szerint az észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten esett át, és súlyos az állapota.

Kim Dzsong Un április 11-e, azaz húsz nap után jelent meg május elsején nyilvánosan emberek között.

