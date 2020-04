Böjte atya is online nyújt segítséget a karantén idején

Van a magyar nyelvnek egy jó kifejezése: unom magamat. Csakhogy érdemes a másikra figyelni, mert minden ember egy csoda – mondta az InfoRádióban Böjte Csaba. A szerzetes szerint most a járványügyi veszélyhelyzet idején érdemes a másikra figyelni, mert most is sok pozitív hír van. Volt ismerőse, aki arról számolt be, hogy rácsodálkozott, milyen jó fej a felesége, ennyit még sosem beszélt vele, egészen szerelmes lett belé.

"Olyan sok minden van a másikban, fedezzük fel. A házastársak sokszor utoljára a nászúton voltak ennyit együtt. Most be lehet pótolni az elmúlt évek mulasztásait" – mondta Böjte atya, aki arról is beszélt, hogy ez a mostani a megtisztulás időszaka. Ez lehet szó szerint is érteni, a fizikai megtisztulás jelentheti azt, hogy rendet rak valaki a dolgaiban, a szekrényeiben, a polcain, letörli a fölösleges tartalmat a telefonjáról, de lehet sokkal mélyebben is értelmezni: hogy mi az, ami igazán fontos.

Erről is beszél Böjte Csaba a Keresztény tanösvény című online hittanóráin, amelyeket nem most kezdett el, hanem még tavaly ősszel, mert úgy érezte, csak így tud eljutni az alapítványa mind a 83 gyermekvédelmi egységéhez, az ott élő gyerekekhez és a nevelőkhöz, a járványhelyzet azonban ebben is változást hozott.

"Eddig is próbáltam mindenkihez szólni a honlapunkon, de most felfedezték mások is, és nemcsak a mi gyerekeink és kollégáink, hanem sokan mások is bekapcsolódtak, és ennek én örvendek. Próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy a gyerekek, a kamaszok is értsék, egyszerű szavakkal elmondom, amit én fontosnak látok. Nagyon sokan, akár felnőttek is, korábban hiába voltak hittanórán, a kereszténységnek a lényegét nem tudják, nem ismerik. Itt az ideje, hogy ne csak hirdessük a hitünket, hanem belülről töltsük meg tartalommal a fogalmakat" – mondta Böjte Csaba.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt