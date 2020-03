Mindenkit tesztelnek Izlandon

Különleges tesztelési stratégiával él Izland - olvasható a 24.hu portálon.

A betegség február végi megjelenése után a hatóságok egy magáncéggel összefogva a népesség 3,5 százalékát (12 600 embert) azonnal letesztelték. Ennek folyományaként úgy döntöttek, mindenkit le kell tesztelni, azokat is, akik nem produkálnak tüneteket.

Ezért van Izlandon igen magas betegszám (1000-nél is több), de kiderült az is, bő negyedük nem otthon fertőződött meg, hanem külföldön.

Az eddigi információk alapján a fertőzöttek fele egyáltalán nem észlelte magán betegség tüneteit.

Az adatok a vírus mutálódásáról is beszélnek: találtak egy beteget, akit a koronavírus két változata is megfertőzött, és 40 "Izland-specifikus mutációt" is azonosítottak. Bár a mutáció elsőre félelmetesnek tűnhet, a vírusok életciklusának természetes része, és nem okoz különösebb problémát, ám a tudósoknak fontos információkkal szolgál.

Nyitókép: Pixabay.com