7-10 nap múlva jöhet a fordulat, de három európai ország nagy bajban

Több nagy országban is látványos volt a fertőzések számának lassulása. Az amerikai esetszám már 20 százalék alatt emelkedik, és az olasz ráta is már a 0 százalékhoz közelít (igaz, ez a tesztelési kapacitáskorlátra is utalhat, nem feltétlenül a vírus gyors terjedésének megállítására). A járványgörbe elkezdett laposodni és ez biztató – írja a napi koronavírus-összefoglalójában a Nordea Bank, amelyet a Portfolio ismertet.

Összességében az továbbra sem reális a Nordea szerint, amiről Donald Trump beszél, hogy húsvétra el lehetne kezdeni feloldani a gazdasági szigorító intézkedéseket Amerikában. Emlékeztet a bank arra is, hogy ez a gyors helyreállás a gazdaságban azért sem reális, mert például a brit járványügyi vezető szerint akár június végéig is meg kell hosszabbítani majd a korlátozó intézkedéseket, márpedig a briteknél egyelőre nem olyan durva a járványügyi helyzet, mint az Egyesült Államokban.

A Nordea szerint az olasz enyhölés után várhatóan 7-10 nap múlva több más európai országból is ilyen hírek jöhetnek, ahogy kezdik majd éreztetni hatásukat a karanténok. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az olasznál is jóval durvább a spanyol, a belga és a holland helyzet, az egymillió lakosra jutó halálozások számának felfutása ezt mutatja.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com