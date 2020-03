Kiszivárgott dokumentum: rosszul áll védőfelszereléssel az unió

Az európai uniós tagállamoknak a mostanihoz képest

tízszer több személyi védőfelszerelésre és egyéb orvostechnikai eszközre van szüksége

a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezéshez – legalábbis ez derül ki a Reuters hírügynökség által nyilvánosságra hozott belső uniós dokumentumból. A bizottság becslései szerint a hagyományos ellátás mindössze a szükséges ellátás körülbelül 10 százalékát lesz képes kielégíteni.

A jelentés azt is megállapítja, hogy a tagországok korlátozottan rendelkeznek a szükséges felszerelések előállításához szükséges kapacitásokkal. A helyzetet nehezíti, hogy

a határokat lezárták és sok ország megtiltotta orvostechnikai eszközök kivitelét.

Az autógyártók egy része, például a Ferrari lélegeztetőgépek gyártására állna át, a Rolls-Royce, a Ford és a Honda felkérést kapott a brit kormánytól, hogy álljanak át egészségügyi segédeszközök készítésére, de a General Motors is tervez ilyen lépéseket. Van olyan whiskey gyártó, amelyik kézfertőtlenítőket állít majd elő.

Az Európai Bizottság a tagállamok nevében közös beszerzéseket is elindított.

Magyarországra legutóbb 86 lélegeztetőgép és 3 millió szájmaszk érkezett Kínából. A tervek szerint újabb beszerzések is érkeznek majd, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón is hangsúlyozta: most a világban egészségügyi eszközökből szabadrablás van, vagyis csak az biztos, ami meg is érkezik az országba.

