Európa süllyed: Olaszország után Spanyolország is megelőzte Kínát

Miközben a Worldometers.info statisztikai oldal szerint félmillió felé közeledik a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma és 20 ezer felé a halálos áldozatoké, ennek "százalékos" megoszlása tempósan változik az országok között.

A leglátványosabb változás sajnos a halottak számában állt be, ezen a téren ugyanis Spanyolország "átvette" a második helyet Kínától, sőt az olasz-spanyol "olló" is zárulni látszik időarányosan úgy, hogy az Ibériai-félszigeten (most még) 20 ezerrel kevesebb fertőzött van, mint az olasz csizmán - még a portugál adattal együtt is.

A halottak száma Iránban is átlépett egy lélektani határt szerdán, 2000-nél is több embert gyászolnak

ott immár, 143, egy napon belüli halottjuk a második legtöbb a világon, igaz, lakosságarányosan Spanyolországban háromszor annyian halnak bele az új koronavírus okozta fertőző megbetegedésbe.

Az Egyesült Államok halottjainak száma 784, negyedük március 24-én hunyt el.

Az új - 24 órán belüli - esetek számát tekintve említett országokon kívül még Németország jár 1000 fő fölött, de Belgium számai is nagyon aggasztóak - egy napon belül 668 új eset és 56 halott.

Tízezer fölötti fertőzöttje van még Franciaországnak és Svájcnak, de Korea, Hollandia és Ausztria is már látótávolságban van ettől a számtól. A súlyos állapotban lévő betegek körében Olaszország, Spanyolország, Franciaország a sorrend.

És még egy szörnyű adat: még sosem volt ennyi "aktív",

300 ezer fölötti "aktív" koronavírusos a világban,

ez a szám is folyamatosan növekszik.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/David Borrat