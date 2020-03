A felvétel szerint hatalmas tömeg van, betegek fekszenek a folyosókon.

Spanyolországban hétfőre virradóra 28.768 fertőzöttet tartottak nyilván, eddig 1772 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány. Az országban szükségállapot van érvényben április 11-ig.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn’t it? But not as hard as this ?#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome



pic.twitter.com/LM9BnFQf3E