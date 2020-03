Bekövetkezett: már több az olasz halott, mint a kínai

Továbbra is gyengíthetetlenül terjed az új koronavírus okozta járványos megbetegedés, sőt, az aggasztó folyamatok görbéje is még mindig egyre meredekebben emelkedik, a legtöbb országban magasabb az új esetszám és a halott is, mint az előző napon, napokban.

Miközben Kínában hosszú hónapok óta az első olyan napon vannak túl, ahol egyszámjegyű a halottak száma és "csak" 34 új esetet regisztráltak a WHO szakembereinek felügyelete alatt, jelképes fordulóponthoz érkezett a világjárvány csütörtökön:

már nem kínai a legtöbb halott (3245), hanem olaszországi (3405), annak ellenére, hogy a Föld legnépesebb országában 81 ezren fertőződtek meg, Olaszországban pedig éppen feleennyien.

A koronavírusos esetek lakosságarányhoz viszonyított számát tekintve is - a törpeállamokat leszámítva - Olaszország áll az "első helyen" (679), érdekes azonban, hogy ebben a rátában egy sor más európai ország is megelőzi Kínát: 1 millió (virtuális) lakosra vetítve az ázsiai országban mindössze 56-an lettek betegek a Covid-19-től, míg például Izlandon 967-en, Svájcban 455-en, Spanyolországban 372-en, Norvégiában 322-en, Ausztriában pedig 224-en. Magyarországon ez a szám csütörtök este egyébként 8-on állt.

Az új esetek számában Olaszországon kívül ezer fölötti adatot szolgáltatott a Worldometers.info statisztikusai számára Spanyolország (2626), Németország (2217), az Egyesült Államok (2070) és Irán (1046), de érdekes adat talán, hogy iráni a második legtöbb felgyógyult is - a kínaiak után.

Franciaország csak késő este szolgáltat adatot,

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner