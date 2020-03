Utolsó európai országként a balkáni államban is megjelent a koronavírus. Ezt a miniszterelnök, Duško Marković jelentette be kedden, egy sor, láthatóan jó előre kidolgozott intézkedéssel együtt - számolt be róla az Index a CNN alapján.

Az országban többek között

leáll a tömegközlekedés, minden busz és vonat, felfüggesztik az összes sporteseményt, legyen az szabadtéri vagy zárt, bezárnak minden szabadidős létesítményt,

beleértve az uszodákat is, bezáratják a fodrászatokat és egyéb szépségszalonokat is.

Utasítják továbbá az élelmiszerboltokat, hogy mindennap nyitás után két órán át csak az idősebb vásárlókat, illetve a fogyatékkal élőket szolgálják ki.

A megelőző intézkedéseket egyébként már a vírus megjelenése előtt elkezdték bevezetni, külföldieket például már napok óta nem engedtek az országba, ahogy a nemzetközi légi-, vasúti- és vízijáratokat is leállították már.

