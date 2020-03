Koronavírus – Az állapota alakulásáról posztol egy madridi orvos

Yale Tung Chen a madridi La Paz egyetemi kórházban dolgozik, ott is kapta el a fertőzést, amikor betegeket kezelt a sürgősségi osztályon. A férfit azonnal házi karanténba helyezték, azóta onnan küldi a posztjait, és nemcsak az állapotát írja le, hanem ultrahangfelvételt is készít a tüdejéről.

Az NBC-nek úgy nyilatkozott, csupán tudományos célja volt a posztokkal, és nem gondolta, hogy ennyi pozitív visszajelzést kap a világ minden pontjáról.

Az első nap azt írta, hogy fáj a torka, és erős fefájása van. Szárazon köhög, de nincs légszomja, és a tüdején sem talált kóros elváltozást.

Day 1 after #COVID diagnosis. Sore throat, headache (strong!), Dry cough but not shortness of breath. No lung US abnormalities. Will keep a #POCUS track of my lungs. #coronavirus ⁦@TomasVillen⁩ ⁦@ButterflyNetInc⁩ pic.twitter.com/wLtSc70pxQ — Yale Tung Chen (@yaletung) March 9, 2020

A második napra enyhült a torokfájása, a köhögése és a fejfájása is, és nem volt sem légszomja, sem mellkasi fájdalma. Már aprób változásokat látott az UH-felvételen.

Day 2 after #COVID diagnosis. Less sore throat, cough & headache (thank God!), still no shortness of breath or pleuritic chest pain. #POCUS update: small bilateral pleural effusion, thickened pleural line & basal b-lines (plaps). #coronavirus @TomasVillen ⁦@ButterflyNetInc⁩ pic.twitter.com/tpKkeFdhac — Yale Tung Chen (@yaletung) March 10, 2020

A harmadik napra teljesen elmúlt a torok- és a fejfájása, és továbbra sem volt légszomja vagy mellkasi fájdalma. Viszotn hasmenése lett, de tovább csillapodott a köhögése.

Day 3 after #COVID diagnosis. No sore throat/headache. Yesterday was cough day, still no shortness of breath/chest pain. Diarrhea started, lucky cough got better. #POCUS update: similar effusion, seems less thickened pleural line + no b-lines (PLAPS). #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/ycJfQNtLL8 — Yale Tung Chen (@yaletung) March 11, 2020

A negyedik napra megint erősödött a köhögés, és erős fáradtség jele mutatkozott, de más tünet nem jelentkezett.

Day 4 after #COVID diagnosis. More cough & tiredness (very badly), still no dyspnea/chest pain. #POCUS update: Right side on resolution, Left side a more thickened pleural line + 2 subpleural consolidations. #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/KBUf084mkC — Yale Tung Chen (@yaletung) March 12, 2020

