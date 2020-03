Újabb "nagy pénzes" sportversenyt fal be a koronavírus - percről percre

Szlovákiában már ötre nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizált emberek száma, miután a kórokozó jelenlétét vasárnap két újabb - egy pozsonyi és egy szenci - személynél is kimutatták.

2020.03.09. 11:18

Babos Tímea: nem gondoltam, hogy idáig fajulhat a helyzet

A magyar teniszező közösségi oldalán Kaliforniából adott videós helyzetjelentést, miután kiderült, a koronavírus terjedése miatt nem rendezik meg az Indian Wells-i tenisztornát, amelyen ő is és Fucsovics Márton is indult volna.

"Ebben a megyében két koronavírusos eset van, és a környéken az átlagéletkor 77-78 év. Az emberek és a szervezők félnek attól, hogy mi történhet, a torna lemondása pedig óriási sokként ért mindenkit, nem gondoltam volna, hogy idáig fajulhat a helyzet. Valószínűleg ez egy óriási lavinát indíthat el. Nekünk két hét múlva lenne a miami verseny is, és ezek Grand Slam-nagyságú tornák, egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudom szavakba önteni, hogy mit érzek" - mondta a Facebookon közzétett videoüzenetében. "Ez most tényleg megtörtént? És mi mit csináljunk? Holnap kimegyünk a pályára zárt kapuk mögött edzeni? És mire eddzünk tulajdonképpen, hiszen lehet, hogy most minden versenyt törölni fognak? Elképesztő és hihetetlen" - tette hozzá.