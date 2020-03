Lombardiai magyar: mintha nem vennék komolyan az egészet az itteniek

Súlyos döntést hozott az olasz kormány vasárnapra virradóra azzal, hogy az ország számos tartományát karantén alá helyezte, 16 millió ember nem hagyhatja el az élőhelyét.

Mint arról az Infostrat is beszámolt, azoknak, akik távozni kívánnak az úgynevezett "rendkívüli korlátozás alá eső" zónákból akár gépkocsival, akár vasúttal, akár repülőgéppel, ezt a rendőri szerveknél kell jelezni az ehhez szükséges kérvénnyel.

A Blikk elért egy Milánóban rekedt magyart, Onfiani Klaudia a lapnak nyilatkozva azt mondta, a hatóságok kérése szerint senki nem utazhat, de ellenőrizni ezt igen nehéz.

"Én magam is láttam, hogy Milánóban, a Garibaldi kapunál lévő vasútállomásról egyre többen és többen utaznak el Lombardiából, és egyelőre nem láttam, hogy a hatóságok nagyon visszatartanák őket" - fogalmazott a nő, aki elmondta azt is, hogy az éttermek tömve vannak, kicsit olyan az érzése, mintha az emberek nem vennék komolyan a figyelmeztetést.

Olaszországban vasárnap óta szinte minden intézmény zárva van, több száz halálos áldozatot szedett már az először Észak-Olaszországban megjelent koronavírus-járvány.

Néhány nappal ezelőtt az InfoRádió is megszólaltatott egy Lombardiában élő magyart. Mikes Claudia egyebek között arról beszél, hogy a hangulat alapvetően nyugodtabb, mint két héttel ezelőtt, amikor igazolást nyertek az első fertőzések, és elrendelték a karantént, de a helyzet mégiscsak „kicsit szürreális”, mert az üzletek többnyire üresek, az utcán is csak páran lézengenek, az edzőtermek és uszodák pedig zárva tartanak. Mikes Claudia elmondta azt is, nincs élelmiszerhiány a járvány miatt, de az alkoholos fertőtlenítőszerekből és védőmaszkból továbbra is hiány van.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner