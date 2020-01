Szinte centiken múlt az űrbaleset az USA fölött

A két műhold 53 ezer kilométer/órás sebességgel süvített el egymás mellett helyi idő szerint 18 óra 39 perckor,és

mindössze 47 méter volt közöttük

- írta a NASA.

Az egyik egység az Infravörös Csillagászati Műhold (Infrared Astronomical Satellite - IRAS), amelyet 1983-ban indítottak útnak. Ez volt az első infravörös űrteleszkóp, amely kevesebb mint egy évig üzemelt - közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory.

A másik szonda a GGSE-4 jelet viseli (Gravity Gradient Stabilization Experiment), az amerikai légierő lőtte fel 1967-ben űrszondatervezési alapelvek tesztelésére.

Még az esemény előtt Dan Ceperley, a LeoLabs vezérigazgatója elmondta: a nagyon kicsi, gyors objektumok mozgásának nagy távolságból történő precíz felbecslése nagy kihívás, de úgy vélték, a két egység nem fog összeütközni, mindazonáltal arra számítottak, hogy 10-30 méter lesz csak köztük.

@18SPCS confirmed the 2 inactive satellites (IRSA & GGSE-4) crossed paths without incident. 18th SPCS monitors space debris 24/7/365 & issues conjunction notifications every day to all Nations to support space flight safety. #KeepSpaceSafe pic.twitter.com/vijr6KH7hC