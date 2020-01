Meghalt a Jóbarátok sztárja

Váratlanul elhunyt Stan Kirsch amerikai filmszínész, 51 évet élt. A BBC beszámolója szerint Kirsch gyerekszínészként kezdte karrierjét, már tinédzserkorában is kamerák előtt állt, ám a világhírnevet végül a Magyraországon is bemutatott Hegylakó című sorozat hozta meg számára.

Stan Kirsch 1995-ben emlékezetes szerepet alakított az évtized kultikus sitcomjában, a Jóbarátokban is. Egy Ethan nevű fiút alakított, aki a Courteney Cox által alakított Monicával randizott. Kirsch 2009-ben vonult vissza a színészkedéstől, utoljára az Invincible című animációs szériához kölcsönözte a hangját. 2004-ben rendezőként és producerként is bemutatkozott (Straight Eye: The Movie).

2008-ban feleségével, Krystin Greennel közösen színésziskolát alapítottak Los Angelesben.

A Hegylakó hivatalos Facebook-oldalán is megemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt sztárról.