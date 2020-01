Letartóztatták az egyik legnagyobb Oscar-esélyest

Az Egyesült Államokban tizennégy hete tüntetnek a kormány klímaügyi intézkedései ellen, az Oscar-díjas filmsztár, Jane Fonda vezetésével, emiatt már többször le is tartóztatták a színésznőt.

A CNN amerikai hírtelevízió beszámolója szerint a pénteki újabb tüntetésen 147 embert tartóztattak le, köztük a Joker sztárját, Joaquin Phoenix-et is. Ő egyébként múlt vasárnap Golden Globe-díjat nyert a Joker címszereplőjeként.

Listen to this incredible speech from OUR President, Martin Sheen #FireDrillFriday ? pic.twitter.com/Z7HxNkovR8

Martin Sheen csuklóján is kattant a bilincs. A két színész beszédet tartott a helyszínen egyébként. A hatóságok arra hivatkoztak, hogy a tüntetők nem megfelelően gyülekeztek.

NOW: we’re taking action on the steps of the Capitol to hold financial institutions accountable for their role in financing the fossil fuel industry!✊ #FireDrillFriday #StopTheMoneyPipeline pic.twitter.com/QtWXrrL1zh