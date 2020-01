Meghan és Harry herceg már nem a királyi család része, legalábbis a Madame Tussauds-ban

Mint arról az Infostart is beszámolt, elege lett a királyi szerepkörből Harrynek és Meghannek. A hercegi pár sokkoló módon jelentette be, hogy vissza kívánnak lépni a királyi családban ellátott feladatoktól és anyagilag is önálló életet terveznek. „Új, progresszív szerepet hasítunk ki magunknak a királyság intézményében. […] Szeretnénk visszalépni a vezető királyi család szerepköréből, szeretnénk pénzügyileg függetlenekké válni, de közben teljességgel támogatni Őfelségét, a királynőt” – írták, kiemelve, hogy a korábban felvállalt karitatív szervezeti pozícióikat nem akarják feladni. Amit természetesen a királynő környezete csalódással vett tudomásul.

A meglepő hírre reagálva döntött úgy másnap a londoni Madame Tussaud, miszerint Sussex hercegét és hercegnőjét eltávolítja a királyi család többi tagja mellől. „Mától kezdve Meghan és Harry figurái már a királyi családban jelennek meg. Mint a két legnépszerűbb és legkedveltebb alakunk, természetesen fontos szerepet töltenek majd be ezentúl is a Madame Tussaud életében” – nyilatkozta Steve Davies ügyvezető igazgató a CNN beszámolója szerint. Megfogalmazásuk szerint Meghan és Harry „elválasztása a családtól a királyi intézményen belüli progresszív új szerepüket tükrözi”.

A New York-i Tussaud-ban található, a házaspárt megformáló szobrokra is hasonló sors vár, közölte Britanny Williams szóvivő.

A BBC beszámolój szerint Sussex hercegnője közben már visszatért Kanadába fiához, ahol Harry herceggel töltötték a karácsonyi időszakot. A királyi tudósító szerint Erzsébet királynő a walesi és a Cambridge-i herceghez fordult, valamint folyamatos kapcsolatban áll a házaspárral is, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.

A pár döntése ellenére Harry továbbra is hatodik marad a trónöröklési sorban.

Nyitókép: ANDY RAIN