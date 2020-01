Több járókelőt is megkéselt egy ámokfutó Franciaországban

Híradások szerint négy embert késelt meg az elkövető, egyikük életét veszítette, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A támadót üldözés közben a rendőrség agyonlőtte. Egyes jelentések szerint robbanószerkezet is volt a férfinál, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg a hatóságok – jegyzi meg a BBC.

A késelés egy szupermarket közelében történt, az ámokfutó valószínűleg véletlenszerűen választotta ki az áldozatait. A rendőrség azt tanácsolta az embereknek, hogy kerüljék el a Hautes-Bruyères Nemzeti Park közelében fekvő területet, ahol az eset történt.

