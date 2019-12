Szeretünk utazni szilveszterkor - új sláger is van

Az utóbbi időkben komoly trendváltozás figyelhető meg: egyre több magyar tölti a szilvesztert külföldön, miközben a belföldi turizmus is erősödni tudott, mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai újságíró az InfoRádióban.

A népszerű célpontok között szerepelnek azok a városok, ahol egy kicsit jobb idő van ilyenkor, mint idehaza, bár ez jelenleg megjósolhatatlan. Róma, vagy Barcelona mindig vonzó a magyar turisták számára, és

új slágernek számít a marokkói Marrákes, hiszen oda is már könnyedén el lehet jutni, ott is kellemes tavaszias az idő ebben az időszakban.

De ott vannak a klasszikus városi szilveszterek, Prágában és Bécsben is sok magyar élvezi a forgatagot. Ahogyan Dubaj is kedvelt úti cél, ahová mind fapados, mind hagyományos légitársaság is visz utasokat És bizony, nagyon sok magyar dönt úgy, hogy megcsodálja a felhőkarcolók sokaságáról fellőtt tűzijátékokat, emiatt pedig sokszor magyar szótól hangos a Burdzs Kalifa környéke – fogalmazott az InfoRádió munkatársa, megjegyezve, hogy a repülős kínálatokon felül számos autóbuszos kirándulás is népszerű, tehát a kép azt mutatja: szeretünk utazni szilveszterkor.

Az, hogy mennyire mélyen kell a zsebünkbe nyúlni egy-egy ilyen úton, sokban függhet attól, hogy mennyire időben „ébredünk”, hiszen,

aki már év elején el kezd gondolkodni, hogy hol szeretne majd szilveszterezni, az viszonylag olcsón kaphat repülőjegyeket, valamint jó áron találhat szálláshelyeket is,

maga a szilveszteri buli az igényszintünktől függ, tette hozzá a szakértő. Tömeggel a tengerparton, a Copacabanán, vagy egy városközpontban az utcán, ahol fényjátékokkal szórakoztatják a nagyérdeműt, nem kerül semmibe. Amennyiben viszont valaki elmegy exkluzív helyre megy, nyilvánvalóan a pezsgő, az étkezés, az ottani szórakozás pénzbe kerül.

Kiss Róbert Richárd korábbi útjai alkalmával számtalanszor futott össze magyarokkal a nagyvilágban a karácsonyi és a szilveszteri időszakban is, például Thaiföldön is, ahol komoly magyar közösség él. Ennek köszönhetően egy alkalommal magyarul köszönthették a környéket, miközben malacot sütöttek – idézte föl, megismételve, hogy valóban sok helyen lehet hallani magyar szót a nagyvilágban, így könnyen belefuthatunk honfitársainkba és együtt élvezhetjük velük az újév beköszöntét.

